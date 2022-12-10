Вокруг ЮНЕCКО и ее нынешнего гендиректора, представительницы Франции Одри Азуле, продолжает сгущаться скандальная атмосфера. Портал Inner City публикует новые шокирующие подробности о деятельности мадам Азуле на посту гендиректора ЮНЕCКО. Где ее художества не исчерпываются «двойными стандартами». «ЮНЕСКО, как и вся система ООН при Антониу Гутеррише, разваливается из-за коррупции и мошенничества» — утверждает портал, добавив, что «рыба гниет с головы». Неназванный высокопоставленный чиновник в ЮНЕСКО поделился с порталом: «Эта высокопоставленная команда ведет организацию к ее полному краху». Добавим от себя: к банальной и вульгарной коррупции добавляется еще и отвратительный менеджмент. Так, по данным источников, ЮНЕСКО сталкивается с серьёзной «бюджетной» проблемой. Средства на программные направления деятельности резко сокращены. Резерв роста расходов на персонал также исчерпан, а это значит, что большая часть запланированных мероприятий просто не состоится, а прием на работу и продвижение по службе будут приостановлены на неопределенный срок. Называет портал и причину — Азуле оказалась банально не готовой к тому, чтобы занять пост гендиректора.

Не менее сложной проблемой оказались кадры. Точнее, назначения на высокопоставленные должности. Мадам Азуле принесла в ЮНЕСКО нравы французской элиты — закулисные договоренности, личные связи, непотизм… И была совершенно не готова к тому, что ЮНЕСКО — это международная организация, и несмотря на то, что находится ее штаб-квартира в Париже, правила здесь немного другие. В результате в ЮНЕСКО никак не удаётся назначить директора Управления стратегического планирования. Как бы уже бывший глава этого управления — француз Ле Со — даже успел устроить прощальную вечеринку. Но его преемник еще не определён. Ни один из трёх кандидатов, включённых в «шорт-лист», не признан подходящим — притом что и бюджет, и стратегические документы должны быть представлены Исполнительному совету ЮНЕСКО уже в марте 2023 года. Причина «управленческого кризиса» — стиль руководства мадам Азуле, густо замешанный на фаворитизме и некомпетентности.

Еще одним скандалом стала замена заместителя генерального директора ЮНЕСКО Фирмина Матоко.

Все началось с того, что посол Намибии при ЮНЕСКО Альбертус Аочамуб на ужине в присутствии 35 послов публично объявил, что Матоко уходит, а его должность займёт посол Эфиопии Хенок Таферра Шауль, что Азуле уже все решила «благодаря поддержке Африканской группы в ЮНЕСКО». На самом деле посол лукавил: никакого решения принято не было, но кадровые перестановки затягивались, сроки ротации выходили, и надо было как-то «cбросить ситуацию». Но мадам Азуле не учла, что такие назначения привлекают слишком большое внимание. На откровения нигерийского посла тут же среагировал Сенегал, председатель Африканской группы. И направил вербальную ноту, где категорически опроверг поддержку послу Эфиопии. Которому действительно благоволит Азуле. Выбрать на пост своего заместителя действительно авторитетного и уважаемого представителя Африканской группы мадам Азуле то ли не смогла, то ли не пожелала, то ли не сочла нужным — рассчитывала «продавить» назначение своего кандидата. Не вышло. Может ли организация уровня ЮНЕСКО плодотворно работать в атмосфере подобных интриг, вопрос риторический.

А скандалы тем временем множатся. Пост председателя Исполнительного Совета ЮНЕCКО занимает Тамара Растовац-Сиамашвили, представительница Сербии. Одри Азуле пообещала ей провести на стратегический пост секретаря Апелляционного совета еще одного представителя Сербии — Уроса Миюсковича. Решение весьма противоречивое, и это еще мягко сказано, в результате вспыхнувшего скандала вынуждены были отложить. Растовац-Сиамашвили все отрицала, чем ставила себя в весьма неловкое положение: обычно в ЮНЕСКО очень следят за кадровыми продвижениями своих соотечественников.

Затем госпожа Растовац-Сиамашвили отличилась еще раз. Ее служебный автомобиль срочно понадобился… директору кабинета Азуле — Николасу Кассианидису. Это, напомним, тот самый Кассианидис, который, как уже рассказывал Minval, организовывал для своей начальницы роскошный круиз за счет ЮНЕСКО. Для чего ему понадобился автомобиль Растовац-Сиамашвили, не уточняется. Но сама предстатель Исполнительного совета ЮНЕСКО безропотно отправилась домой на такси. На что, уверены знающие люди не согласился бы ни один председатель Исполнительного совета.

Или еще один «административный перл» госпожи Азуле. Помощник генерального директора по менеджменту Николас Джеффрис гордо объявляет: в декабре заканчивается контракт президента Союза персонала (STU) госпожи Мэри Моне. А госпожа Моне…получает трехмесячное продление своего контракта. Намеренно или нечаянно, Азуле продемонстрировала, что Джеффрис в иерархии ЮНЕСКО никто, что решений он не принимает, и его официальные заявления ничего не стоят. Бесхозяйственность, прямая коррупция, продвижение по службе в результате коррупционных схем и третирование тех, кто с коррупцией борется — удивительно ли, что ЮНЕСКО стремительно теряет авторитет?

Громкую пощечину мадам Азуле получила на минувшей неделе в Марокко. Где, казалось бы, сложностей не предвиделось. В этой стране прошло детство Одри Азуле, ее отец Андрэ Азуле был советником короля Марокко, сама Одри даже проводила каникулы в королевском дворце. И вот она уже в должности гендиректора ЮНЕCКО приезжает в Марокко. Рассчитывает, без сомнения, на аудиенцию у короля. Но…как сообщили местные СМИ, гендиректор ЮНЕСКО в течение трёх минут приветствовала Его Величество, когда король Мохаммед VI открывал новый автовокзальный комплекс в Рабате. Журналисты негодуют: что это было? Встреча на автобусной остановке вместо аудиенции во дворце?

А тем временем от Азуле разбегаются даже ее ближайшие сторонники, Николас Кассианидес, директор кабинета Азуле, мечтает перебраться на набережную Орсэ — в МИД Франции. Обстановка в ЮНЕСКО тяготит даже его. Но уже третий раз его анкету отвергают.

И если такой «карьерный облом» — проблемы самого Кассианидеса, то столь беспардонная дискредитация ЮНЕСКО — это уже не личные проблемы мадам Азуле и ее приближенных. Даже если эта дама явно перепутала ЮНЕCКО с собственной лавочкой.

Отдел политики Minval.az