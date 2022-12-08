Украина вернет все временно захваченные Россией территории, некоторые – дипломатическим путем.

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 8 декабря, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как отмечает издание, потеря Россией Крыма в 2014 году серьезно бы подорвала способность президента РФ Владимира Путина управлять. По мнению Кулебы, это «не должно касаться» Украины.

Крым, подчеркнул глава МИД, «ничем не отличается от остальной Украины».

По словам Кулебы, «Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть – военным путем, часть – дипломатическим».