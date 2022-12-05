ВС Азербайджана и Турции проводят совместные учения — с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции. Для наблюдений за ними в Азербайджан прибыл глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

Братские отношения Баку и Анкары уже ни для кого не сенсация. Совместные учения вооружённых сил двух стран тоже проходят регулярно и масштабно.

Но на сей раз есть весьма примечательные черты. Учения охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов. То есть проходят вблизи границы с Ираном, как раз там, где совсем недавно ИРИ устроило свои учения с отработкой наступательных сценариев и тиражированием в СМИ и соцсетях видеороликов с угрозами в адрес Азербайджана.

Одно только это уже превращает совместные учения в наглядный «военно-политический ответ» Анкары и Баку всем, кто пытался и пытаемся разговаривать с Азербайджаном языком угроз. И о тонкостях этого ответа стоит поговорить особо.

Военные учения — это, конечно, прежде всего «прокачка» военных навыков, отработка боевого слаживания, проверка навыков, отработка различных военных задач во всех смыслах в поле, а не на ящиках с песком и не на компьютерных экранах. Но в немалой степени учения — это еще и демонстрация силы. Да, в армии не очень любят раскрывать свои секреты. Но не так уж редко какую-то информацию доводят, скажем так, до заинтересованных адресатов намеренно и непосредственно. И здесь учения, в том числе официальное видео с этих учений — традиционный и весьма эффективный способ.

И вот тут уже не получится избежать сравнений. Иран в своей «демонстрации силы», каковой — будем реалистами — являлись недавние скандальные учения, задействовал технику 70-х годов, оставшуюся со времён шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, то, что можно было бы очень вежливо назвать «милитари-винтажом», а если точнее, то металлоломом. А теперь иранским генералам приходится рассматривать на видео новейшую современную технику ВС Азербайджана и Турции.

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Эксперты напоминают: боевые стрельбы в ходе иранских учений напоминали театральную постановку. Но даже при этом доблестные стражи исламской революции умудрялись «бабахнуть» по своим вместо мишеней. А теперь приходится наблюдать за подразделениями ракетно-артиллерийских войск Азербайджана и Турции, с новейшим высокоточным оружием, с опытом реальной войны. И с замиранием сердца думать, что будет, если Иран пересечёт «красную черту», и все это сработает уже не на учениях.

Еще одна деталь. В сообщении Минобороны Азербайджана, которое уже приводил Minval, говорится по-военному сухо и четко: подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи, в том числе наведение понтонных мостов и высадку десанта в глубину условного противника. Шоу с сосредоточением войск, боеприпасов и наведением допотопных понтонных мостов с заранее установленными флагами ИРИ на одном из «рукавов» Араза в ходе своих учений устраивал и Иран. А теперь на распространённом видео его военачальники могут полюбоваться, как проводят операции по форсированию рек азербайджанские и турецкие военнослужащие. Оценив и выучку, и слаженность, и самое главное, то, что в армии называется «матчасть».

И самое главное, учения, если кто забыл, совместные. В них участвуют военнослужащие и Азербайджана, и Турции. И это еще один, куда более важный «месседж».

Здесь, пожалуй, нужна ретроспектива. Об этом в Тегеране не очень любят вспоминать, но нынешние «танцы с саблями» — уже не первые в истории двусторонних отношений. В конце девяностых — начале нулевых Иран уже предъявил претензии едва ли не на половину акватории Каспия и решил подкрепить их «игрой мускулами». Иранские МиГи совершали боевые развороты над устьем Куры, иранские военные корабли открывали огонь по азербайджанскому геологоразведочному кораблю «Геофизик-3». Вся эта вакханалия продлилась до 24 августа 2001 года. Когда в Баку на площади Азадлыг состоялось шоу пилотажной группы «Турецкие звёзды». Одного появления ВВС Турции даже в шоу-версии в азербайджанском небе оказалось достаточно, чтобы широко разрекламированный «иранский лев» шустро выполнил команду «Брысь!»

А теперь Иран вновь пытается совершать угрожающие телодвижения у азербайджанских границ. И ему вновь направлено недвусмысленное предупреждение: Азербайджан не одинок. Так что с огнём лучше не играть. В ходе встречи в Университете АДА с участниками международной конференции на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним, заявил: «Все, кто вынашивает враждебные планы против Азербайджана или Турции, должны знать, что турецкая армия – это не только турецкая армия, но и наша армия, а наша армия – не только наша армия, но и турецкая армия. Те, кто планирует провокации на нашей границе, те, кто пытается запугать нас, никогда не должны забывать об этом».

И да, команду «Брысь!» тоже надо выполнять вовремя. Пока ее не дополнили увесистым пинком с задействованием всего того, что сегодня демонстрируется на учениях.

А.Шакур