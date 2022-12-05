Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили тему привлечения российского миротворческого контингента по вопросу экологической ситуации в зоне развертывания миротворческих сил в связи с обращением некоторых государственных структур республики.

«Да, мы посвятили определенное время этой теме, констатировали, что на земле, как вы сказали, представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

«Как и в других случаях, все вопросы, которые возникают у наших азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, заключающихся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение, наши военные на земле этим активно занимаются», — добавил российский министр.