Судовые брокеры и аналитики сообщили о покупке Россией более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию на фоне санкций со стороны стран Запада. Вместе с этим специалисты, опрошенные газетой Financial Times признали, что не все суда, купленные анонимными или незнакомыми покупателями, могут предназначаться для России.

В реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Купленным танкера 12–15 лет, рассказал руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

«Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — цитирует его РБК.

По данным британской газеты, которую цитирует РБК, было закуплено более сотни кораблей напрямую или через посредников.

В частности, связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, говорится в сообщении.