В РосСМИ с громким возмущением обсуждают очередную «историю с географией». Китайский телеканал CGTN в своём Телеграмм-канале разместил информационное сообщение о недавнем пожаре в Брянской области — там, как уже рассказывал Minval, горели резервуары с нефтепродуктами. Но вот назвали Брянскую область при этом «Брянской народной республикой». То ли «уравняли в правах» с Донецком и Луганском, то ли не разобрались. В РФ возмутились. Сочли «ляп» телеканала покушением на территориальную целостность России. И даже усмотрели в этом уголовное правонарушение, подпадающее под статью 280.1 или 280.2 УК РФ, карающую за сепаратизм.

Намеренно оставим в стороне, в какой степени в «ляпе» китайского телеканала виновата сама РФ со всеми своими «ЛНР», «ДНР», «ХерНР», которую вроде бы планировали создать в Херсоне, но затем отказались, и т.д. Брянск — это не «прихватизированная» у Украины, а бесспорная территория России. Так что повод возмущаться у российских журналистов есть, и весьма серьёзный.

Те, «кому за», прекрасно помнят и скандал вокруг известного немецкого издателя Акселя Шпрингера. В годы «холодной войны» и раздела Германии перед своей штаб-квартирой в Западном Берлине Шпрингер установил указатель с немецкими названиями польских и советских городов: Кенигсберг вместо Калининграда, Бреслау вместо Вроцлава, Данциг вместо Гданьска…Советские журналисты-международники не раз справедливо возмущались такой провокационной «географией».

Но как тогда объяснить ту вакханалию с «топонимической» агрессией, которая творится в пресс-релизах Минобороны РФ по поводу деятельность РМК в Карабахском регионе Азербайджана?

Министерство обороны Азербайджана фиксирует подобные нарушения с пугающей регулярностью. Но, несмотря на неоднократные заявления Минобороны (и это не считая «закрытой» и конфиденциальной переписки), авторы релизов продолжают упорно писать «Степанакерт» вместо Ханкенди, «Мардакерт» вместо Агдере и даже «Мадагиз» вместо Суговушана — далеко не полный перечень всех географических «изысканий».

И как это понимать? Это ляп, как у китайского телеканала? Или позиция, как у герра Шпрингера?

В «ляп» в данном случае не верится. Во-первых, военные должны уметь обращаться с картами. А те, что выполняют миротворческую миссию, еще и учитывать политическую деликатность момента. А во-вторых, «ляп» может быть допущен один раз. Когда он повторяется раз за разом, это уже не ляп, а нечто вполне осознанное.

А теперь серьезно. Аксель Шпрингер, при всем своём влиянии и «весе» в обществе, все же не занимал никаких государственных постов и имел право на личное мнение. А релизы на сайте Минобороны пишут и размещают российские офицеры. У которых права на личное мнение уже быть не должно.

Более того, несмотря на то, что за последние дни Минобороны Азербайджана неоднократно выступало с заявлениями и выражало протест против такой «небрежности» с топонимами, российские официальные структуры, от МИДа до Минобороны, никак на претензии азербайджанской стороны не реагируют. И не торопятся одергивать авторов провокационных текстов.

А вот тут есть тонкости. Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются вполне нормально и конструктивно. Еще в феврале между нашими странами была подписана Московская декларация, где стороны обязались уважать территориальную целостность и суверенитет. Совсем недавно в Баку принимали премьер-министра РФ Мишустина. И как на таком фоне понимать «географическую самодеятельность» миротворцев? Кто определяет политику России в этом весьма деликатном и чувствительном вопросе — официальные руководители страны или генерал Волков? Которого никто не спешит одергивать? На фоне нормального, дружеского, добрососедского климата в двусторонних отношениях Азербайджана и России такое положение дел вызывает вполне справедливое возмущение у азербайджанской общественности. Более того, от внимания азербайджанских экспертов не ускользнуло и такое обстоятельство: ситуация в Ханкенди явно меняется к худшему после появления здесь небезызвестного Рубена Варданяна. Понятно, что российский скандальный олигарх мог не на шутку воодушевить Араика Арутюняна и любителей порассуждать о «миацуме» под тутовку. Но чтобы тем же способом «воодушевили» генерала Волкова? Которому по штату положено знать, что такое официальная позиция страны и что такое приказ? И если на то пошло, то от какой позиции России отмечаться теперь Азербайджану — от той, что закреплена в Московской Декларации и констатируется в заявлениях официальных руководителей России или той, что демонстрирует на практике генерал Волков?

Намеренно воздержимся от гадания и выстраивания конспирологических версий. Отметим только, что топонимы в Карабахе — это весьма чувствительный и важный для Азербайджана вопрос. И под требованием относиться с уважением к закреплённым законом названиям населённых пунктов в Карабахе подписывается сегодня не только Минобороны, но и вся азербайджанская общественность.

А территориальная целостность и суверенитет — не тот вопрос, к которому в Азербайджане отнесутся без должной серьезности.

А.Шакур