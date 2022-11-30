Российские миротворцы, которые временно размещены в Карабахе, вновь нарушили свои обязанности.

Так, они обеспечили проход 14 гражданам иностранных государств. Известно, что они являются сотрудниками спецслужб иностранного государства или иными лицами соответствующего назначения, пишет Qafqazinfo.

По информации источника, в настоящее время вопрос расследуется, и после соответствующего уточнения будет предоставлена дополнительная информация о личности иностранцев, которым был обеспечен проезд в Карабах.