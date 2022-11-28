Все боевики из группировки «Аш-Шабаб», захватившие минувшей ночью отель Villa Rose в центре Могадишо, ликвидированы. Об этом сообщил в понедельник сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на представителей властных структур.

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Все находившиеся внутри отеля террористы убиты, заявил собеседник электронного издания. Столичная полиция подтвердила факт завершения штурма отеля. «После перестрелки, которая длилась почти 22 часа, осада отеля завершена, — приводит слова официального представителя полиции Садика Додише новостной портал Somali Guardian. — При захвате отеля погибли девять его посетителей и членов персонала. Уничтожены также пять боевиков, шестой подорвался сам. Службы безопасности спасли 60 человек, находившихся в отеле».