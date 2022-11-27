Боевики из группировки «Аш-Шабаб» напали в воскресенье в центре сомалийской столицы Могадишо на отель, расположенный вблизи президентского дворца.
Об этом сообщил портал Somali Guardian.
По его данным, в ходе перестрелки ранение получил министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.
Атака совершена на отель Villa Rose, который пользуется популярностью среди чиновников.
Cомалийская радиостанция «Далсан» передает, что боевики пытаются прорваться к президентскому дворцу.
Добавить комментарий