Боевики из группировки «Аш-Шабаб» напали в воскресенье в центре сомалийской столицы Могадишо на отель, расположенный вблизи президентского дворца.

Об этом сообщил портал Somali Guardian.

По его данным, в ходе перестрелки ранение получил министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише.

Атака совершена на отель Villa Rose, который пользуется популярностью среди чиновников.

Cомалийская радиостанция «Далсан» передает, что боевики пытаются прорваться к президентскому дворцу.