Сборная Англии со счетом 0:0 сыграла вничью с командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в пятницу на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре в присутствии 68463 зрителей, пишет ТАСС.

Англичане и американцы в третий раз встречались в матче чемпионата мира. До этого команды сыграли друг с другом на мировых первенствах в 1950 году, где сильнее оказались американцы (1:0), и в 2010 году, когда была зафиксирована ничья (1:1). При этом сборные Англии и США трижды проводили товарищеские матчи, в которых побеждали англичане.