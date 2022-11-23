Они звонят мне лишь, чтобы угрожать. А Алиева любят, потому и звонят ему. Они просят его обо всем.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Белграде.

«Это не шутка, хотя кому-то может показаться шуткой, Ильхам Алиев — сегодня самый популярный человек в Европе. Перемены, происходящие в Европе, невероятны. Обычно они не могли найти для него время, а сейчас уделяют ему все свое время, потому что нуждаются в азербайджанском газе и во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его. Но я знаю, что он умный человек, все видит, все понимает, честно говоря, немного завидую ему. Они звонят мне лишь тогда, когда возникает вопрос, связанный с Косово, когда им что-то нужно в связи с Косово, звонят, чтобы угрожать. А президента Ильхама Алиева любят, потому и звонят ему. Они просят его обо всем. Я действительно рад, что мой большой друг и большой друг Сербии добился успеха и не изменился, он всегда обеспечивал безопасность своей страны, добился уважения к себе, заботится о своей стране и защищает ее интересы. Пусть другие думают о том, изменились они или нет, изменились их подходы и принципы или нет», — отметил Вучич.

«Сербия – маленькая страна. У нас нет газа. У нас есть литий. Но мы являемся единственной страной, упустившей производство лития в мировом масштабе, когда более умные люди придут к власти, они исправят это. Мы обеспечим безопасность нашей страны, сделаем хотя бы половину того, что господин Алиев сделал для Азербайджана. Мы всегда знали, кто является истинным другом нашей страны, и сделаем все возможное для развития сотрудничества с ними. Я очень рад и с нетерпением жду оставшейся части дня, а также наших встреч в Азербайджане. Я с нетерпением жду еще одной встречи здесь, в Белграде. Тогда я попрошу президента Азербайджана подольше остаться в нашей стране, потому что мы обидимся, если Вы не останетесь в нашей стране хотя бы на одну ночь. Мы верим, что сможем продемонстрировать наше гостеприимство. Уверены, что в Сербии вы будете чувствовать себя как дома, как нигде в Европе. Еще раз благодарю и передаю вашему народу наилучшие пожелания», — добавил президент.