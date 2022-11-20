Министерство национальной обороны Турции поделилось первыми кадрами воздушной операции против баз террористов в Сирии и на севере Ирака.

«Гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте министерства.

Министерство национальной обороны Турции сообщает, что воздушная операция проводится в северных частях Ирака и Сирии, которые используются террористами PKK/KCK/YPG в качестве баз для атак против Турции.

В заявлении министерства подчеркивается, что воздушная операция «Пендже-Килит» проводится в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из 51-й статьи Устава ООН, с целью уничтожения терроризма в его зародыше.

Этой операции в Анкаре дали название «Коготь-меч».