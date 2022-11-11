Международное сообщество, в том числе Армения, признает Карабах (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала) частью Азербайджана, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Карабах — это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого», — сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

На замечание журналиста, что, по утверждению Баку, Армения, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признает Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил: «Алма-Атинская декларация является частью нашего законодательства. Она ратифицирована Верховным советом Армении в феврале 1992 года. Если я скажу, что не принимаю Алма-Атинскую декларацию, то получится, что не признаю законодательство Армении».

Премьер Армении заявил, что нет такой страны, которая не признает Карабах частью Азербайджана, и «не надо питать иллюзий».

«В этой ситуации, (…) мы не должны и не сможем одни бороться против всего мира. Мы должны встать лицом к лицу с тем, что мы сделали сами, в результате иметь понятную, реализуемую программу, как мы решаем проблему. Сколько бы ни было больно и трудно, мы должны столкнуться с этой реальностью», — подчеркнул Пашинян.