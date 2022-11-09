В МИД Ирана прокомментировали сделанные сегодня заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, отметил, что «Исламская Республика Иран всегда уважает территориальную целостность стран и выступает за мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией».
Официальный представитель МИД назвал недавние учения на границе Азербайджана «плановыми» и отметил, что о них было сообщено по официальным каналам.
«Наша принципиальная политика основана на добрососедстве и расширении отношений со всеми соседями. Укрепление наших отношений с кем-либо из соседей не означает противостояние другому соседу», — утверждает Насер Канани.
Как сообщал Minval, вчера, выступая перед военнослужащими в Шуше, президент Ильхам Алиев заявил:
«Могут ли главы мусульманских стран раскрыть объятия тем, кто разрушает мечети, или нет? Могут обнять и поцеловать их? Это лицемерие, предательство! Другого названия этому нет».
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