Некоторые проармянские страны и страны, имеющие тесные связи с Арменией, пытались предпринять какие-то политические шаги против нас. Но они не дали никакого результата.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

Отметив, что за эти годы Азербайджан получил мощную международную поддержку, глава государства сказал:

«Мы были избраны председателем Движения неприсоединения. Наше председательство утверждено единогласным решением. Единогласным решением наше председательство было продлено еще на год. Это международная организация, объединяющая большую часть мирового сообщества. 120 стран являются членами этой организации. Мы установили тесные отношения с мусульманскими странами и сумели объяснить им, что Армения ведет агрессивную политику не только против нас, но и против всего мусульманского мира».

Ильхам Алиев отметил, что когда лидеры мусульманских стран обнимают и целуют тех, кто разрушил мечети, это ни что иное как лицемерие и предательство.

«Армения в целом была признана в мусульманском мире страной, разрушающей и оскверняющей мечети», — подчеркнул Ильхам Алиев.