«ЗАО «Бакинский метрополитен» выделены земельные участки для строительства новых станций, и эти территории постоянно охраняются, чтобы бизнесмены не занимали их под кафе и рестораны.

Об этом в интервью Report сказал главный инженер ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов.

По его словам, эти земли пытаются захватить ежедневно, но удается предотвратить это.