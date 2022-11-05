«ЗАО «Бакинский метрополитен» выделены земельные участки для строительства новых станций, и эти территории постоянно охраняются, чтобы бизнесмены не занимали их под кафе и рестораны.
Об этом в интервью Report сказал главный инженер ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов.
По его словам, эти земли пытаются захватить ежедневно, но удается предотвратить это.
Что за бред ! Такое впечатление что не в Баку живём ,а в Магадишо ? Заметьте»ежедневно» Выходит даже участки особой гос значимости можно захватить ?
Если строительство новых станций будет вести нынешними позорными темпами-по одной в десятилетие,то возможны и другие фокусы!