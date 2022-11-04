Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области. В сети появилось видео. Об этом сообщает 61-я отдельная пехотная бригаду в Facebook.
На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.
Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области. В сети появилось видео. Об этом сообщает 61-я отдельная пехотная бригаду в Facebook.
На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.
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