Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области. В сети появилось видео. Об этом сообщает 61-я отдельная пехотная бригаду в Facebook.

На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.

