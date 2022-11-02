Постсоветская территория – это слабейшее звено, на которой многие вопросы не урегулированы, и где глобальные западные игроки пытаются разжечь новую войну. О ситуации на Южном Кавказе, а также в Украине рассказал в интервью Minval.az политолог Максим Шевченко.

— В одном из последних своих стримов вы говорили о неформальном союзе Москвы, Баку и Анкары, которые входят в традиционалистский клуб. Насколько этот союз прочен, и каковы главные цели перед ним?

— Еще рано называть это союзом. Тут в большей степени имеет место совпадение стратегических интересов. Все три государства представлены сильными лидерами и делают ставку на национальный и цивилизационный аспекты своего бытия. Когда то или иное государство говорит о роли истории страны в ее культуре и цивилизации, и закладывает ее в основу суверенитета и внешней политики, то это автоматически указывает на принадлежность к глобальному традиционалистскому клубу, и противостоит дискурсу, продвигаемому либеральным клубом, центром которого является Франция. Франция с масонской ложей «Великого Востока», собственно говоря, и написала европейскую конституцию, и продвигает европейский и мировой либеральный проект. Это давняя история французских либералов. Этот конфликт вполне онтологический и принципиальный.

Либералы говорят, что история не имеет значение, а имеют значение только человеческие эмоции, социальные отношения и, конечно, деньги. Против этого выступает традиционалистский клуб, во главе которого неформально, конечно, стоит британская монархическая система. Она делает ставку на традиционные, цивилизационные и религиозные ценности и все такое. В основе этого лежит противостояние шотландского обряда английского масонского ложа и либерального обряда французского «Великого Востока».

На традиционных принципах и строили англичане свою глобальную империю, включая в нее разного рода раджей, шейхов, православных, мусульманских, еврейских верующих. Принц Чарльз еще когда был принцем, то на Афоне жил, то с суфиями общался, то с буддистскими монахами беседовал о вечности. Для Макрона и либерального проекта это все — немыслимые вещи, и Бог для них – это человеческая фантазия, а цивилизация опирается на те принципы, которые существуют для обеспечения человеческого комфорта.

Понятно в этой конфигурации партнерство Турции, России и Азербайджана. Я не говорю о геополитическом расположении, поскольку в Турции завершается «Шелковый путь», который берет начало с Китая. Турция держит все конечные ключи от морских доставок товаров и энергоресурсов.

— Какие страны еще находятся в этом клубе? И если у них противоречия?

— Помимо всего прочего, в этот проект Турции, России и Азербайджана вовлечен и Иран, который также является традиционалистским по своей сути. Кстати, тут нужно сказать, что не все страны традиционалистского клуба дружат друг с другом. Между ними могут быть противоречия, нюансы и прочее, как между Азербайджаном и Ираном. Однако все они находятся на одной стороне мировой системы. Им противостоит Франция и либеральная транснациональная элита, которые постулирует либерализм. Недавно Макрон сделал свои чудовищные заявления, которые оскорбили Азербайджан и его народ, подорвали мирный процесс.

— Зачем он это сделал?

— Мы не можем утверждать, что президент Франции идиот, который не понимает, что говорит. Это осмысленная и подготовленная речь, которая преследовала цель разжечь войну. Это их главная цель, принести в жертву армян, которые живут в Армении и противопоставить их «Турану» в лице Турции и Азербайджана, и в какой-то мере, России, которая является частью «Турана», органичной вполне. Принести их в жертву, их там меньше миллиона.

Армянской диаспоре, которая живет в США и Франции, этих армян не очень жалко. На словах, конечно, жалко, но фактически кто эти люди для того же Варданяна, который живет в Нью-Йорке в шикарном пентхаусе? Кто эти труженики, собирающие абрикосы в долинах Армении? Да, никто. Их можно бросить в пекло войны, а потом вопить о новом геноциде. Я считаю, что Макрон — циничный преступник. Потому что он при поддержке глобального армянского лобби провоцирует новую войну, и хочет принести в жертву армян, которые втиснуты клином в традиционалистский мир. Я думаю, что Никол Пашинян все это понимает и поэтому так сильно желает избежать этого. Потому что армяне, живущие в бывшей советской и единственной на Земле реальной Армении, считают ее своей родиной, а не мифологическую империю Тиграна Великого, которая «протиралась от моря до моря» в фантастической истории. Этот миф существует для глобального армянства. Очевидно, что это принципиальный конфликт между армянством, комфортно проживающим во Франции, США или где-то еще и армянами, которые живут в Армении.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я считаю, что глобальное армянство хочет привести в жертву армян, живущих в Армении, чтобы потом спекулировать этой жертвой, под этим предлогом Запад мог бы развязать большую войну против Турции и Азербайджана. Как это они уже сделали в 20-ом веке. Они торгуют кровью армянского народа, в 1915 году были трагические события на фоне Первой мировой войны, тогда многие переживали подобные события. Многие страны тогда пострадали, но почему-то выделяют только армян.

Никто на Западе не обсуждает и не осуждает действия дашнаков, Шемахинскую трагедию никто не обсуждает, в парламентах не принимают декларации. Понятно, что из армян Армении делают разменную монету в интересах глобального армянства, играющего в интересах глобальных игроков. Нужны новые жертвы, новый геноцид, холокост. Это сценарий западных элит, как бы это страшно не звучало, для того, чтобы мир ужаснулся такому злодейству, как массовое уничтожение людей по этническому признаку. Я не верю в этнические чистки, которые случайно становятся мировым событием из-за злокозненности каких-то народов. Нет плохих народов. Подобные преступления сознательно готовятся, а потом распространяются для оправдания своих злодеяний.

Поэтому, чем быстрее Армения договорится с Турцией и Азербайджаном, тем больше армянский народ будет под защитой здравого смысла и законов. В данном случае президент Азербайджана говорит о том, что «мы сами разберемся со своими армянами и не лезьте в наши дела», он является гарантом безопасности армян, которые живут в Азербайджане.

Французам и другим, очень надо, чтобы в Ханкенди и других городах Армении были кровавые события. Они очень ждут этого. Я лично считаю, что мы должны противопоставить этому внятное сотрудничество ради мира, даже среди народов, которые имеют непростые отношения, даже между армянами и азербайджанцами.

— Ожидается, что до конца этого года будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. ЕС даже отправил свою миссию на границу. Как вы оцениваете пражский процесс?

— Я считаю, что это показуха. На мой взгляд европейцы сейчас будут пытаться разжечь войну. Чтобы отвлечь Россию от Украины, а Турцию — от сотрудничества с Россией. Президент Грузии недавно ездила в Констанцу (портовый город в Румынии) и договаривалась о паромных сообщениях с Грузией. Некоторые эксперты говорят, что этот путь будет использован для переоснащения армянской армии и подготовки ее к войне. Уже вне рамок ОДКБ. Значит, их будет финансировать и вооружать Франция.

— Что вы думаете по поводу военных учений Ирана у границ Азербайджана и Турции?

— У Ирана сложная ситуация. Армения для него — выход для обхода санкций. Если соседние страны с Ираном будут для него торговыми воротами, то никакой поддержки Армении не будет.

— Как вы оцениваете ситуацию в Украине? Что происходит на постсоветском пространстве и как ситуация будет развиваться дальше?

— Это империалистическая война, которая затеяна империалистическими силами. Никакие народы не хотят войн. Все народы с вменяемыми руководителями способны договориться. Сколько раз Баку предлагал Еревану договориться, но манипуляция со стороны, силы, которые хотели видеть Кавказ зоной, постоянно кровоточащей, не позволяли сделать это и в результате случилась война. Все процессы между азербайджанцами и армянами создавались искусственно, начиная от сумгайытских событий и заканчивая изгнанием миллиона азербайджанцев из своих домов.

Войны нужны глобальным игрокам, которые делят финансовые рынки, переходят с доллара на золото, поднимают и понижают цены на газ и нефть, и таким образом манипулируют судьбами и жизнями народов. Поэтому объективных процессов тут нет. Война неизбежна, потому что существует империализм.

Империализм с помощью войн и экономических кризисов осуществляет свою власть над человечеством. Постсоветская территория – это слабейшее звено, на которой многие вопросы не урегулированы. Границы в Центральной Азии прочерчены с учетом водных источников. Никто не думал, где живут таджики, киргизы. На территории Узбекистана живет много таджиков: в Самарканде, Термезе, Бухаре. Говорят на таджикском языке, но считаются формально узбеками, точно также в Таджикистане живут кыргызы и узбеки. Если кто-то и хотел мира, то в рамках СНГ должна была быть комиссия по урегулированию границ. Все это можно было решить мирно. Сознательно на постсоветском пространстве никто не занимался границами. Кроме Гейдара Алиева, который предлагал Левону Тер-Петросяну урегулировать этот вопрос. Не позволили им это сделать. Сознательно держат ситуацию в таком положении, чтобы в один миг мог вспыхнуть конфликт.

Суть российско-украинского конфликта – это не разногласия между русскими и украинцами. Между нами нет и не может быть разногласий. Русские и украинцы – это два самых близких народа. Это разные два народа, но самые близкие друг к другу. Сегодня все звучит по другому, украинцы должны стать русскими, а русские, которые живут в Украине, должны стать украинцами. Это все делается сознательно.

Ниджат Гаджиев