Резня, совершенная Францией против народа Алжира, — это событие, которое мир никогда не должен забывать. Франция вела страшную войну против алжирского народа. В результате этой страшной бойни погибло 1,5 миллиона человек.

Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 31-м саммите Лиги арабских государств, состоявшемся 1 ноября в Алжире.

Подчеркнув, что в рамках своего визита в Алжир он посетил Памятник мученикам и Национальный музей моджахедов, глава государства сказал: «Сегодня, вспоминая об этом страшном событии, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные бедствия в будущем».

