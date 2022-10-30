Президент Азербайджана и председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл примут участие в предстоящем в начале ноября саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, сообщает катарское информагентство QNA.

«Помимо арабских лидеров, в саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Движения неприсоединения и президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл», — отмечает издание.

Саммит Лиги арабских государств пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября текущего года.