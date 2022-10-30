Армении не было отказано в проведении внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, но Пашиняну не удалось получить от нее желаемого: Азербайджан не заклевали за «агрессию» в отношении соседней страны, а рассмотрение ситуации на границе АР и РА отложили на конец ноября.

Парадоксально, но факт: в условиях крайнего недовольства властей Армении действиями, а, вернее, бездействием Организации Договора о коллективной безопасности в отношении «азербайджанской агрессии», участившихся в Ереване призывов выйти из блока, за помощью и «защитой» от АР армянские власти обращаются именно к ОДКБ. Напомним, в организацию, помимо Армении, которая сейчас в ней председательствует, входят Россия, Беларусь, Казахстан Кыргызстан и Таджикистан.

Премьер-министру Николу Пашиняну, все же, удалось настоять хотя бы на созыве внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, от которого он, по его же признанию, требовал «четкой политической оценки» действий Азербайджана 13-14 сентября, «принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении». «Это ожидание не только правительства Армении, но и всего армянского народа», — подчеркнул он. Пашинян настаивает на том, что Баку «оккупировал» более 100 кв. км суверенной территории РА, и требует возвращения азербайджанских сил на исходные позиции.

Однако ожидания армянской стороны оказались пустыми: рассмотрение ситуации на границе АР и РА отложено организацией на конец ноября, равно как и результатов работы миссии ОДКБ, направленной ранее в Армению после масштабной эскалации в середине сентября на границе двух стран. А пока Еревану пришлось утешиться «открытием» президента России Владимира Путина (в работе сессии в онлайн режиме участвовали лидеры всех государств блока), в соответствии с которым «… Азербайджан и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, входили в единое государство», и что «у нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно». Российский лидер констатировал «достаточно сложное положение» в этих странах и подтвердил заинтересованность Москвы в спокойствии на соответствующих территориях и на Южном Кавказе в целом.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко со свойственной ему прямолинейностью ответил Пашиняну на два поставленных им вопроса, ради рассмотрения которых и было созвано внеочередное заседание. «Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем», — сказал белорусский лидер. Что же до второго вопроса, «… о какой дорожной карте идет речь? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт».

И в самом деле: давно уже стало ясно, что государства ОДКБ не желают портить отношения с Азербайджаном вообще, а с его президентом Ильхамом Алиевым – в частности, и воевать за «территориальную целостность» Армении, в течение более 30 лет державшей под оккупацией азербайджанские районы, не будут.

Словом, на сессии место имела исключительно говорильня: ОДКБ поставила галочку, дескать, беспокоится и обсуждает, как ей, в конце концов, установить мир между своей участницей – Армений, и не участником – Азербайджаном. И ожидать чего-то внятного не стоит – оно может «родиться» (или «не родиться») по итогам ожидаемых вскоре трехсторонних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана.

Пашинян разочарован: душу он отвел на VI съезде партии «Гражданский договор», на котором озвучил, какие надежды (вряд ли осуществимые) возлагает на ОДКБ. По его мнению, организация «может прибегнуть к силовому решению проблемы, если дипломатический путь потерпит крах». Армянский премьер выразил уверенность в том, что «ОДКБ рассматривает вопросы с точки зрения коллективной безопасности, а не симпатий к кому-либо». И тут он опять ошибся, поскольку двойные и тройные стандарты подходов к той или иной коллизии (речь, в данном случае, не столько в армяно-азербайджанской, сколько в глобальной проблематике) стали уже нормой международной политики.

Еще одна ошибка: на том же съезде Пашинян заявил, что готов подписать на предстоящей встрече в Сочи с президентами России и Азербайджана документ о продлении мандата российских миротворцев (обратим внимание – речь уже не об ОДКБ) в Карабахе сроком до 20 лет. Тут возникает ряд вопросов, в частности, устраивает ли это Баку, и зачем тогда Ереван пригласил наблюдателей ЕС в регион. И еще: как он собирается договариваться с Алиевым, с которым вроде как спешит подписать мирный договор, категорически заявляя за несколько дней до встречи с ним и Путиным, что «Армения никому не даст коридор через свою территорию». Словом, недоговороспособность Еревана налицо, равно как и его шараханье от одной системы безопасности к другой без какой-либо перспективы удовлетворения его притязаний.

Но вернемся к собственно ОДКБ, угрозам Армении выйти из нее, но, «в случае чего», звать на помощь. Следует признать, что блок сейчас реально ослаблен – достаточно вспомнить демарш Еревана и Бишкека в контексте их неучастия в последних совместных учениях. Кроме того, члены организации – Кыргызстан и Таджикистан – открыто и периодически силой оружия противостоят друг другу, что не способствует монолитности блока и упрочению его репутации как на региональном, так и международном уровне. А также защите безопасности Центральной Азии в контексте афганской угрозы. Но, несмотря на имеющиеся разногласия, выход из него Армении только создаст ей дополнительные и даже непредсказуемые проблемы, в том числе, с тюркскими государствами, близкими к Азербайджану и Турции. Не стоит также забывать, что Россию связывают с Азербайджаном союзнические отношения, и партнерские – с Турцией.

Таким образом, ставка Армении на силовое давление ОДКБ на Азербайджан провалилась – впрочем, как и любой другой (если кому придет в голову) аналогичный вариант: выход – только в мирной договоренности противных сторон, а, главное в их выполнении. В противном случае регион ожидает очередное вооруженное столкновение, причем, Армения победу в нем не одержит: оно только приведет к попыткам одного из мировых центров силы насадить или упрочить свое влияние на Южном Кавказе.

Без медиатора в урегулировании вряд ли обойдется: вопрос в том, кто способен довести соответствующую миссию до ее логического конца. Россия? Площадка Евросоюза (вне потерявшей доверие и дееспособность Минской группы ОБСЕ), Турция? Вероятно, тот, кто предложит наиболее благоприятные условия для окончательного урегулирования и Баку, и Еревану, и проследит за их выполнением и прекращением обстрелов. Но условное многообразие посредников порождает, точнее, актуализирует другую проблему – конкуренции разных сил в регионе Южного Кавказа, что тоже привносит в него элементы дестабилизации.

Как признал Пашинян, «весь мир считает Карабах частью Азербайджана»; а что касается «установления мира, сначала следует понять, какие сверхдержавы гарантируют выполнение договоренностей» между конфликтующими сторонами. Надо думать, что, по крайней мере – на словах, Армения готова выполнить то, с чем окончательно не согласна, и помощь «сверхдержав» необязательна – разумеется, в условиях цивилизованного подхода к проблеме и готовности решить конфликт миром. То есть уже после победы Азербайджана в 44-х дневной войне и создания новых реалий в регионе, все могло пойти мирным путем без посторонней помощи. Но – не случилось. Поэтому трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана тоже может не возыметь результата, равно как и очередная попытка окончательного примирения сторон «европейской площадкой».

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az