Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом глава МИД Азербайджана сообщил в Twitter.

В ходе беседы стороны обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и перспективы мирных усилий.

«Я еще раз заявил о приверженности и полной готовности Азербайджана к достижению мира и стабильности в нашем регионе», — подчеркнул глава МИД.

Накануне Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» подтвердил наличие «вашингтонского плана» мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Мы не можем что-то диктовать Армении и не собираемся это делать. Если народ и руководство Армении считают, что необходимо выбрать какой-то вариант мирного соглашения, насколько я понимаю, это план Вашингтона. Что отражает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом. Тогда пожалуйста», — заявил он.