Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в среду о желании королевства продать Турции истребители Eurofighter, которые могли бы стать альтернативой американским F-35.

«Мы думаем над продажей Турции боевых самолетов Eurofighter. Однако это вопрос, который следует решить ВВС Турции и турецкому правительству», — приводит слова британского министра телеканал TGRT.

Уоллес встретился в среду в Стамбуле со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. На переговорах, по информации Минобороны Турции, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблемы региональной обороны и безопасности.