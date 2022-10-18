У состоявшейся государственности много примет и признаков. Не на последнем по важности месте — самостоятельная и успешная внешняя политика. А ещё, если угодно, география этой внешней политики, ответ на вопрос, насколько далеко и насколько громко слышен голос страны за пределами ее собственных границ.

Азербайджану, в отличие от многих других стран постсоветского пространства, удаётся не просто проводить самостоятельную и действительно независимую внешнюю политику, но и существенно расширить ее географию. И самое главное, выступать в роли надежного и ценного партнёра, а не просителя помощи. События последних недель еще раз это подтвердили. Европейские политики и эксперты констатируют значимость для ЕС азербайджанских энергетических проектов. Но, возможно, не менее примечательные события происходят сегодня на центрально-азиатском направлении. Где, как показала поездка президента Азербайджана в Бишкек и Астану, Азербайджан становится одним из основных игроков.

Информагентства подробно осветили и государственный визит Ильхама Алиева в Кыргызстан, и «большую дипломатию» в Астане, где состоялись саммиты СВДМА и СНГ. Но, возможно, главное — за кадром. И на весьма важные реалии указывает заявление Ильхама Алиева на его встрече с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым, что страны сейчас наверстывают то, что по разным причинам было упущено в прежние годы.

В самом деле, отношения Азербайджана со странами Центральной Азии сегодня «на подъеме». Это подтверждает и дипломатическая активность, и подписанные межгосударственные соглашения, и коммерческие проекты, и многое другое. Но нет сомнений: многое из того, о чем государства региона договариваются с Азербайджаном сейчас, могло быть реализовано и ранее. Это и совместная разработка нефтяных и газовых месторождений, и использование логистического потенциала Азербайджана, и инвестиционное сотрудничество, и гуманитарные проекты.

Более того, в Баку и во время первой карабахской войны, и позже, на фоне продолжающейся оккупации Арменией территорий Азербайджана, были заметно разочарованы, скажем так, не сказать чтобы принципиальной позицией многих государств Центральной Азии в отношении армянской агрессии. В некоторых столицах к востоку от Каспия прежде всего блюли свои обязательства в рамках ОДКБ, занимая в этом отношении, мягко выражаясь, слишком уж нейтральную позицию. Но теперь, после разгрома Армении в 44-дневной войне, куда решительнее переходят на сторону победителя. И активизируют и сотрудничество с Азербайджаном, и участие в деятельности Тюркского совета. В Азербайджане увидели и почувствовали реальную силу, а это меняет все.

Впрочем, есть и еще одно обстоятельство. До последнего времени новые независимые государства к востоку от Каспия не просто считались безраздельной вотчиной Кремля. Здесь на Россию было «завязано» все — от экономики до вопросов безопасности.

Но теперь, с началом украинской войны, ситуация меняется резко и бесповоротно. «Спецоперация» оказалась совсем не тем внешнеполитическим шагом, который в Центральной Азии были готовы поддержать. В той же Астане уже не могут не задавать вопрос, не захотят ли московские «ястребы» повторить крымский опыт на севере Казахстана. Наконец, понятное противодействие вызывают попытки Кремля втянуть партнеров в противостояние с Киевом, «обход» санкций, что априори грозит «вторничными санкциями» со стороны Запада, и т.д. От громких антироссийских жестов здесь, конечно, воздерживаются. Но определённое дистанцирование от Москвы из политического выбора становится насущной необходимостью.

Наконец, даже те коммерческие операции с РФ, которые как бы не подпадают под прямые санкции, становятся сегодня многократно более рискованными и во столько же раз менее прибыльными. Свою роль играют и рестриктивные меры в финансовой сфере, где не работающие банковские карточки россиян — лишь один пример, и решения властей самой России по «регулированию валютного рынка», и падение покупательной способности граждан РФ, и логистические проблемы.

Дают сбой, пардон за термин, даже «гастарбайтерские» экономические схемы, в зависимости от которых находится множество семей в том же Кыргызстане. Все это заставляет власти стран Центральной Азии, скажем так, искать способ не утонуть вместе с «российским кораблем». Не говоря о том, что украинская война — не та акция, которая могла бы найти широкую поддержку.

И в результате к востоку от Каспия началось отчетливое — и сильное — политическое «брожение». Как раз накануне визита Ильхама Алиева в Бишкеке было объявлено об отмене учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». В Кыргызстане озвучили официальную версию: здесь не представляют себе, как после недавних столкновений на границе с Таджикистаном можно принимать участие в учениях вместе с этой страной. Но в том, что здесь имеет место хрестоматийная ситуация «Таджикистан пишем, Россия в уме», эксперты практически не сомневаются. Особенно на фоне отчётливого сближения Бишкека с натовской Анкарой. И это не единственный демарш. Еще раньше однозначно и четко власти Казахстана отказались признавать сначала независимость «ЛДНР», а затем — присоединение украинских территорий к России. Более того, об этом не говорилось прямо и вслух, но Москве так и не удалось «прогнуть» своих союзников по ОДКБ, ну, может, за вычетом Беларуси, на участие в украинской «спецоперации» — притом что планы такие, без сомнения, существовали. Власти Казахстана отказались участвовать и в «параллельном импорте», то есть обходе наложенных на Россию санкций.

На этом фоне отношения с Азербайджаном представляют для Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана особую ценность. Наша страна не участвовала и не участвует в рискованных политических играх и не стремится играть против кого-то, в том числе против России, в том числе и на центрально-азиатском поле. Но именно Азербайджан, со своей «инфраструктурной революцией», с новым торговым портом на Каспии, независимой системой Нефтекамск- и газопроводов, паромной переправой, железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, оказывается для государств Центральной Азии, если угодно, альтернативным «окном в мир», и во всяком случае на рынки Турции и Европы, а для Европы — воротами в Центральную Азию. И это не считая инвестиционных возможностей. А ведь есть еще и политический потенциал: Азербайджан входит в Движение Неприсоединения, участвует в программе НАТО «Партнёрство ради мира» и евросоюзовском «Восточном партнёрстве». Словом, ведёт внешнюю политику на таком уровне и на такой орбите, о котором многие другие постсоветские страны не решаются даже мечтать.

И точно так же, как азербайджанские проекты в нефтегазовой сфере оказались как нельзя своевременными на фоне нынешнего энергетического кризиса в Европе, азербайджанская дипломатия высшего уровня на фоне политических «подвижек» в Центральной Азии, если можно так выразиться, тоже разворачивается на редкость своевременно.

Словом, президент Азербайджана вновь продемонстрировал мастер-класс и в дипломатии, и в такой деликатной сфере, как политическое предвидение. Причем это в равной степени касается и Европы, и Центральной Азии, и других направлений и векторов.

Нурани, обозреватель