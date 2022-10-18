Минобороны Азербайджана опровергает заявление Минобороны Армении о том, что якобы «ВС Азербайджана имитируют стрельбу по своим позициям с армянской стороны, чтобы открыть «ответный огонь»».

«Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли сначала друг друга, а затем армянские позиции, является ложной.

Мы категорически отрицаем эту сфабрикованную информацию, не имеющую под собой реальной основы», — говорится в сообщении Минобороны.