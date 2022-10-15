Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите СНГ в Астане еще долго будут анализировать, «разбирать» на тезисы и на цитаты. Беспрецедентно жесткие заявления в адрес Парижа, впервые озвученное на столь высоком уровне обвинение Армении в политике государственного террора, заявление о прямой ответственности Еревана и многое другое — речь главы государства на саммите СНГ обозначила «нулевую точку» отсчёта принципиально иной ситуации в Карабахе.

И для понимания здесь, возможно, необходимо вспомнить, если можно так выразиться, «астанинские ожидания» Баку и Еревана. С одной стороны, в процессе постконфликтного урегулирования — явное оживление. В самом деле, совсем недавно в Праге прошли четырехсторонние переговоры Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона. По ее итогам было принято решение направить в Армению (как подчеркнул президент Азербайджана в своем выступлении, в зону ответственности ОДКБ) наблюдательную миссию ЕС. Азербайджан на свою территорию евронаблюдателей не допустил, но в регионе они стараниями Еревана все же появятся. Затем —переговоры помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря совбеза Армении Армена Григоряна в США, при посредничестве советника президента США по национальной безопасности Салливана. Звонки госсекретаря США Энтони Блинкена в Баку и Ереван. И, наконец, интервью Армена Григоряна Общественному ТВ Армении, где он тоже заговорил о подписании мирного договора до конца нынешнего года — договоренности об этом, по его словам, были достигнуты в США.

На этом фоне встреча в Астане была для России еще и хорошим шансом перехватить инициативу в посредничестве. Тем более что вопрос, позволит ли Москва Еревану мириться с Баку при модерации Вашингтона, стоил того, чтобы его озвучить. Тем более что ни в Кремле, ни на Смоленской площади не скрывают своего ревнивого отношения к попыткам Евросоюза и США встроиться в процесс урегулирования, и то, что в последние недели центр тяжести посредничества между Баку и Ереваном явно смещается на Запад, вряд ли вызовет восторг в первопрестольной. Попытки Армении устраивать рискованный флирт с Западом — тем более.

Но теперь президент Азербайджана в своем лаконичном и жестком выступлении, прежде всего, предъявил по сути ультиматум Армении и направил четкий месседж посредникам. То есть дал понять, чего Азербайджан ожидает уже от них. И одновременно, озвучив столь жесткие обвинения в адрес властей Франции, президент Азербайджана не только «выбил» Париж из числа посредников. Глава государства еще и не оставил сомнений: без согласия Азербайджана и без учета интересов нашей страны ни одна посредническая миссия в регионе не возможна в принципе. Как подчеркнул Ильхам Алиев, «при посредничестве Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя Декларация. Азербайджан все пункты Декларации выполняет, в том числе обеспечивает беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Армения свою часть Декларации не выполняет. А именно, не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории. Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично. Если эти два важных пункта трехстороннего Заявления от ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно». Более того, президент Азербайджана обвинил Ереван в политике государственного террора, возложив на власти Армении ответственность и за минный террор, и за теракты в Азербайджане в девяностые, и за нынешнюю серию нападений на азербайджанские дипмиссии. И предупредил, что терпение Азербайджана не безгранично.

И вот к этому ультиматуму лучше прислушаться не только Еревану, но и потенциальным посредникам. Если, конечно, они не хотят разделить судьбу Минской группы ОБСЕ.

Отдел политики Minval.az