Активисты азербайджанской общины в США провели перед штаб-квартирой Human Rights Watch в Нью-Йорке акцию в знак протеста против агрессивной политике Армении.

Мероприятие прошло на одной из центральных улиц Манхэттена, уточняет «Репорт».

Участники митинга держали в руках флаги Азербайджана, Турции и США. Они потребовали от организации сказать «нет» захватнической и агрессивной политике Армении, были озвучены призывы дать правовую оценку на международном уровне преступлениям, совершенным армянами на исторических землях Азербайджана.

Акция завершилась без инцидентов.