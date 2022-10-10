Нет ничего опаснее не принятых вовремя решений — новости о ракетных ударах по городам Украины подтвердили это еще раз. Случайно или нет, но они пришлись как раз на вторую годовщину весьма показательных событий 44-дневной Отечественной войны.

В ночь на 11 октября Гянджа подверглась очередному ракетному обстрелу. Удар ракеты СКАД-Б, выпущенной из установки «Эльбрус», пришёлся на центр города. Было разрушено три многоквартирных дома, погибло 10 человек. Символом трагедии стала осиротевшая двухлетняя малышка Нилай. Ее отец Адиль Алиев и бабушка Афак Алиева погибли на месте, мать, Гюнай Алиеву, которая в это время ждала ребёнка, вытащили из-под завалов живой, но она позже скончалась в больнице. Нилай уцелела только потому, что спала в другой комнате. Дед девочки потом рассказывал журналистам: маленькая Нилай плачет, зовёт маму, а он не знает, что ей сказать…

Рядом с домами, на которые в два часа ночи пришёлся ракетный удар, не было никаких военных объектов. Наконец, ракеты СКАД, как уже не раз отмечалось, вообще не пригодны для точечных ударов по военным объектам. Такой выбор оружия не оставляет сомнений в целях армянских военных преступников. Ереванские устроители ракетного террора намеренно и осознанно хотели убить как можно больше людей за сотню километров от линии фронта.

И какой же была тогда реакция ведущих стран мира? Никакой. Армения не услышала даже «а-я-яй». И тем более против неё не было введено никаких санкций. Преступления армянской военщины так и не получили должной оценки мирового сообщества. Притом что даже беглый анализ происшедшего не оставляет сомнений: намеренно ударив по мирным кварталам Гянджи тяжелыми ракетами, Армения нарушила нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним. Это уже международное преступление, за которое полагается международный трибунал.

Более того, об этом сегодня не очень любят вспоминать, но в течение всей 44-дневной войны мировая дипломатия регулярно пыталась вернуть ситуацию в переговорный формат. То есть Карабах к этому моменту не относился к числу «забытых войн». Одновременно обсуждались и вопросы гуманитарного перемирия. Как раз накануне, 10 октября 2020 года, в Москве прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России — Джейхуна Байрамова, Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова — было заключено соглашение о гуманитарном перемирии, причем по инициативе, точнее, слезной просьбе именно армянской стороны. Это гуманитарное перемирие вступило в силу в полдень 10 октября. Но не продержалось и суток. Срыв гуманитарного перемирия — это уже шаг с понятной «окраской». Но если это делается при помощи намеренного удара тяжелой ракетой по мирным кварталам…

Наконец, напомним еще раз: Гянджа подвергалась ракетным ударам неоднократно. Одновременно Армения обстреливала из тяжелой артиллерии и систем залпового огня Тертер, Барду, Нафталан, Билясувар, Мингячевир, курортную Габалу, Кюрдамир…И это не отдельные инциденты, а сознательно выбранная тактика.

И вот этого тоже мировое сообщество вообще и все три сопредседателя МГ ОБСЕ в частности предпочли не заметить.

А каждый такого рода инцидент — это, простите, еще и «проверка реакции». Из которой делают выводы и те, кто только планирует рисовать на карте стрелы, ведущие к городам соседней страны, и присоединять к себе чужие территории на основе фейковых «референдумов» вроде тех, которые Армения организовывала в оккупированном Карабахе, а Россия — в Крыму, на Донбассе, в Херсоне и Запорожье.

И сегодня, когда ракеты опять бьют по Киеву и Харькову, уже не получится не спросить: а какую долю ответственности за это несут те, кто молчал по поводу Гянджи? И молчит по сей день, подкрепляя иллюзию, что подобные преступления могут остаться без наказания?

Отдел политики Minval.az