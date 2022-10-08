Отечественная война — это не только летопись победного контрнаступления Азербайджанской армии, но еще и жестокая хроника преступлений армянской военщины.

Два года назад, 8 октября 2020 года, второй по величине город Азербайджана, Гянджа, подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении — уже в третий раз. Первый удар был нанесён 4 октября— тогда погиб один человек, ранения получили более 30. Второй удар был нанесён 5 октября — ранения получили трое гражданских лиц. Третий — 8 октября 2020 года. К счастью, погибших и раненых не было — армянская ракета «всего лишь» нанесла ущерб жилым домам и автомобилям. Но это не отменяет, как говорят юристы, общественной опасности ракетных ударов, которые намеренно наносятся по гражданским целям из неизбирательного оружия. Азербайджан использовал высокоточное оружие и бил исключительно по военным целям. Армения намеренно стреляла тяжелыми ракетами по жилым кварталам. Почувствуйте разницу.

Ударить по Гяндже, которую, впрочем, тогда именовали в АрмСМИ исключительно по-советски «Кировабадом», Вагаршак Арутюнян, на тот момент «независимый военный эксперт», обещал практически синхронно с заявлением тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна, обещавшего «новую войну за новые территории». И то, что вскоре сей любитель рассуждать об «ударах по Кировабаду» занял пост советника Никола Пашиняна, говорит, вернее, свидетельствует о многом.

Тем более не вызывает сомнений существование у Еревана планов оккупации Гянджи. О них более чем откровенно за три месяца до войны, 30 июня 2020 года, высказались ханкендинские сепаратисты, от имени которых и наносились позже удары по Гяндже. Некий Рубен Заргарян, «советник министра иностранных дел Нагорного Карабаха», в своей статье заявил без обиняков: «Исторически и географически «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) включает в себя не только территорию «Республики Арцах» вместе с 7 реинтегрированными конституционными районами, но и оккупированный Азербайджаном «Шаумянский район», части «Мардакертского» и «Мартунинского» районов Республики Арцах (НКР), значительные территории «Северного Арцаха» — Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского, Кедабекского районов бывшей Азербайджанской ССР, город Гандзак (Кировобад) на которых до депортации 1988-92 годов компактно проживали коренные жители армяне». Можно разбирать этот бред по пунктам и объяснять, что оккупированными территориями являлся в те годы именно Карабах, и что обвинять Азербайджан в «оккупации территорий Арцаха» — это примерно то же самое, что обвинять накануне Второй Мировой войны Францию в оккупации Парижа или Марселя. Тем более можно поинтересоваться, откуда в Гяндже, которой придумали арменизированное название «Гандзак», взялись «коренные жители — армяне», если армян начали переселять на Южный Кавказ только после подписания Туркманчайского договора. Важно то, что этот бред весьма четко выявляет, какие территориальные аппетиты имелись у армянской верхушки накануне 44-дневной войны.

Тем более понятно, какие эмоции вызывала и вызывает у них Гянджа — со своей многовековой азербайджанской историей, родина поэтов и философов, город, где в 1918 году до освобождения Баку размещалось правительство Азербайджанской Демократической республики и откуда начался победный марш на Баку Национальной армии Азербайджана и турецкой Кавказской исламской армии под командованием Нуру Паши. Кто-то мог не знать, что именно означают строчки популярной песни «Yazın əvvəlində Gəncə çölündə. Çıqıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr», и что это не просто тюльпаны, а фески турецких офицеров тюльпанового цвета, но в Армении на этот счёт не заблуждались.

Здесь можно было бы поставить точку. И напомнить, что планы нового витка агрессии и новых территориальных захватов были разбиты азербайджанским «Железным кулаком». Но остаётся еще одна сторона вопроса — ответственность за военные преступления и преступления против человечности, каковыми, без сомнения, были и остаются намеренные обстрелы мирного населения из тяжелых ракет. Причем это не только и не столько ответственность командира, отдавшего подобный преступный приказ — это ответственность Армении как государства. Где эти ракетные удары были частью стратегии, а решение использовать такое тяжелое оружие, как ракеты СКАД, могло быть принято только высшим руководством Армении. Это те же действия, которые сегодня предпринимает против Украины Россия, за которые против РФ введены действительно жесткие санкции. Но ни тогда, ни сейчас международное сообщество так и не решилось на введение аналогичных санкций против Армении.

А бомбардировки мирного населения — не тот вопрос, где мировое сообщество может позволить себе двойные стандарты.

Отдел политики Minval.az