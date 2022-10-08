Перед пятой встречей в рамках Брюссельского формата в Праге Азербайджан был в ранге абсолютного фаворита, и об этом прекрасно знали все. Перегруппировка сил армянами, подтягивание тяжелой артиллерии свелось к тому, что они смогли притащить за стол переговоров французского президента Эммануэля Макрона. Как говорится в известном фильме, вечер обещал быть томным.

Если резюмировать итоги раунда, то вкратце можно заключить, что Баку увеличил разрыв от противника. А Еревану достались новые разочарования. Макрон же провалился, получив дырку от бублика.

Предпринятые усилия при участии главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля дали результат. Стороны признали территориальную целостность друг друга, и вскоре должны начать работы комиссии по делимитации. Продолжатся контакты по выработке первичной версии окончательного документа по мирному соглашению. Это можно считать полновесным прорывом.

Оно и так было ясно, что вариантов у армян и их вдохновителей, лелеявших мечту о статусе для горстки армян Карабаха, нет, и никто не сможет сломить волю президента Ильхама Алиева. Хотели навязать свое, но не вышло.

Что касается стратегического аспекта дела, то тут Баку, что называется, одним махом сразил противников и недоброжелателей, доказав им, что обладает железной базой аргументов и сонмом убедительных фактов, обнажающих преступную сущность деяний, сотворенных Арменией в течение тридцати лет.

В Праге в интервью масс-медиа глава азербайджанского государства коснулся важных мотивов нынешней ситуации, из чего противная сторона обязана вынести урок. Президент Алиев сказал: «Армянские вооруженные силы не выведены с нашей земли и по сей день. Мы требуем этого. Правда, некоторых из них вывели, но они все еще присутствуют на нашей земле, и я надеюсь, что это тоже будет устранено».

Из контекста явствует, что Ереван по принципиальной теме уже не может юлить и ударяться в деланное неведение. Ему предстоит вывести остатки незаконных вооруженных формирований из азербайджанских территорий. В противном случае их постигнет участь уничтоженных боевиков и террористов, которые навсегда остались лежать на азербайджанской земле в ходе операции «Возмездие» от 3 августа сего года.

Глава государства недвусмысленно напомнил, что мировое сообщество теперь четко понимает, что Карабах – это Азербайджан, и из этой констатации вытекает только один вывод – в этом уголке страны, которая после многолетнего армянского плена быстрыми темпами проходит реабилитацию, все осуществляемые действия и мероприятия укладываются в рамки азербайджанской юрисдикции. Иного и быть не может.

Те, кто понимают цельность и дальновидность азербайджанской дипломатии, воздают должное высокому стилю Ильхама Алиева, который все предусматривает и осуществляет с филигранной точностью. Накануне Праги глава государства, выступая на первом Агдамском Национальном форуме градостроительства, коснулся важных тем, вокруг которых армяне и их заступники продолжают устраивать манипуляции.

«Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело», — спрашивается, чем не внятный и завершенный императив? Разве он требует дополнительных пояснений или комментариев?! Естественно, нет.

Сигнал из Агдама напрямую дошел и до Никола Пашиняна, и до Шарля Мишеля, и до Эммануэля Макрона вместе с Блинкиным, а может и Пелоси. Так, стоило ли снова возвращаться к решенным вопросам?! Конечно, не стоило. Но упертые армянофилы решили предпринять вербальный абордаж. И попали пальцем в небо.

Ильхам Алиев сильный переговорщик, умеет держать стойку, выбивая почву из-под ног визави. Так оно и случилось.

Понятно, почему переговоры длились более пяти часов. Тяжелая артиллерия Еревана в лице Макрона провалилась, оказавшись не точной. Она банально промахивались, путаясь в определении целей и используемых снарядов. Президент Алиев противопоставил мощные противовесы, заполучив заданный результат.

Единственным утешением для оппонентов может считаться инициатива об отправке гражданской миссии в Армению, хотя понятно, что ее работа будет из серии «мертвому припарка». Хотели как лучше, получилось как всегда.

В течение двух месяцев пришельцы будут мониторить обстановку на армянской территории, хотя авторы затеи прицеливались на азербайджанские земли. На их пути президент Алиев зажег красный свет.

Если Баку посчитает нужным, пойдет с миссией на контакт, хотя маловероятно. Зачем тратить время на пустопорожние разговоры, когда имеются более важные темы и вопросы текущей повестки?

Баку осуществляет широкий фронт работ в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических регионах страны, искореняет последствия армянского вандализма, чем и демонстрирует свою приверженность к созиданию и интеграции.

Вот чего требует нынешняя поствоенная пора, которую Ереван вместе с приспешниками никак не может взять в толк.

Самая большая человеческая глупость совершается тогда, когда люди упорно повторяют старые методы, рассчитывая на новый результат. Не этим ли грешат армяне совместно со старшими братьями?!

Тофик Аббасов