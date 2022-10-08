Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400 поступят на вооружение белорусской армии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Беларуси со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина после встречи с журналистами.

«Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок — это ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», — отметили в оборонном ведомстве.

Ресурс в 500 тыс. военнообязанных при необходимости может быть привлечен в ВС Беларуси, добавили в Минобороны. «Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — отметили в Минобороны.