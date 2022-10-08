Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, что начал ходить к психологу после поражения ПСЖ от «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«В первый раз я сходил к психологу после поражения от «Барселоны». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи, которые тебя перегружают. За пять минут всё, что мы делали, изменилось. Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, это затрагивает и другие части твоей личности. Я чувствовал тревожность, был холодный пот, у меня кружилась голова, когда я засыпал», — приводит слова Кавани Relovo.

По словам нападающего, он боялся идти спать.

«Я задумался: «У меня что, проблемы с головой?» Я пошел к доктору ПСЖ, и он сказал мне: «То, что происходит с тобой, происходит со многими людьми в разных сферах». Я понял, что я не супергерой», — рассказал он.

Напомним, что в сезоне-2016/17 ПСЖ дома разгромил «Барселону» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А в ответной встрече каталонцы выиграли со счётом 6:1, забив три мяча после 88-й минуты, и вышли в четвертьфинал.