Село Эдилли Ходжавендского района Азербайджана имеет все шансы превратиться в такой же знаковый адрес на карте мира, как польский Освенцим или Трнополье в Боснии, где свой концлагерь устроили боснийские сербы. Сведения, что в Эдилли армянские оккупанты устроили концлагерь для азербайджанских пленных, причем и военных, и гражданских, поступали и до Отечественной войны. Но теперь они получили страшное доказательство — в Эдилли обнаружены массовые захоронения. Скелеты со связанными проволокой руками, с остатками армейского обмундирования — нет сомнений, что это следы расстрела военнопленных. И это уже «вещдок», а не постановочные кадры.

Жуткую находку в селе Эдилли Азербайджан уже продемонстрировал иностранным военным атташе, аккредитованным в Азербайджане. А теперь последовала и реакция Госдепартамента США. Все виновные в военных преступлениях в ходе карабахской войны должны быть привлечены к ответственности — так обнаружение останков в Эдилли прокомментировал замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель. «Мы потрясены гибелью людей в ходе этого многолетнего конфликта и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших. Многие семьи потеряли близких в ходе этого конфликта, — заявил Патель. — Виновные должны быть привлечены к ответственности. Чтобы достичь мира, исцелиться, необходима ответственность».

А теперь по пунктам. Прежде всего, заявление Пателя, точно так же, как и недавний твит Тойво Клаара, не оставляют сомнений: никаким «статусом неприкосновенности» в расследовании военных преступлений «многострадальная христианская Армения» не обладает. Более того, фраза Пателя «чтобы достичь мира, исцеляться, необходима ответственность» не оставляет Еревану и шансов спрятаться за разговоры в стиле «давайте не будем ворошить старое», «надо смотреть вперёд, а не назад» и т.д.

И тем более нет сомнений в том, что расследовать и привлекать к ответственности армянских бонз следует не только за Эдилли. И не только за события первой карабахской войны. Совсем недавно, 4 октября, Азербайджан отметил вторую годовщину армянского ракетного удара по жилым кварталам Гянджи. Тогда погиб один человек, ранения получили 32. Потом таких ударов будет несколько. Второй по величине город Азербайджана обстреливали с применением ракет «СКАД» и РСЗО «Смерч».

Агрессивная война — это уже тягчайшее военное преступление, где разговоры в стиле «нанесение ударов по целям в тылу противника — это классика войны» уже не помогут. А Армения намеренно била именно по жилым кварталам, причем не только в Гяндже. С первых дней войны жестоким обстрелам подвергался Тертер, который назвали «азербайджанским Сталинградом». Неоднократно под обстрелом оказывался город Барда. Самый страшный ракетный удар был нанесён 28 октября из РСЗО «Смерч» — тогда погибло 28 человек. Удары наносились по Мингечявиру, Геранбою, Бейлагану, Нафталану…

Но насколько эти ракетные удары по азербайджанским городам имели военную необходимость?

Вынесем за скобки Мингечявир с плотиной крупнейшей на Южном Кавказе ГЭС. Вспомним другое. Судя по многим косвенным признакам, для армянских агрессоров захват Тертера, Барды и особенно Гянджи был одной из главных целей нового витка агрессии. Оккупация второго по величине города Азербайджана означала и силовой разрыв трубопроводов и железных дорог, значение которых для многих раскрывается только сейчас, и блокировку чрезвычайно важного для НАТО воздушного коридора, проходившего через Гянджу, и новые потоки беженцев, что гарантированно «обрушило» бы всю политическую архитектуру в Азербайджане. Вагаршак Арутюнян, тогда советник Никола Пашиняна, умудрился даже проговориться в российском эфире, что Армения намеренно наносит удары по жилым кварталам городов, чтобы спровоцировать панику и облегчить их захват. Но стойкости, мужества и профессионализма Азербайджанской армии авторы этого плана не учли.

И самое главное, ракетные удары по жилым кварталам городов начались уже после того, как ситуация на линии фронта по сути прошла точку невозврата.

3 октября ВС Азербайджана освободили имеющий важное стратегическое значение посёлок Мадагиз, которому указом президента Ильхама Алиева было возвращено историческое название — Суговушан. Продолжалось успешное наступление вдоль границы с Ираном, и уже на следующий день президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своём обращении к народу объявил об освобождении города Джебраил. Уже потом армянские «обер-зинворы» будут давить сквозь зубы: они уже к этому времени поняли, что война проиграна.

А в такой ситуации ракетные удары ВС Армении по жилым кварталам азербайджанских городов заведомо теряют военный смысл. И не оставляют сомнений: ракетный террор Еревана был акцией устрашения, такой же, как расправа над мирным населением Ходжалы. Армения по сути намеревалась убить как можно больше гражданских, сделать «цену войны» для Азербайджана непомерно высокой, сделать так, чтобы уже гражданское население, напуганное ракетными ударами, потребует прекратить войну. И тоже просчитались, недооценив и единство народа, и нашу готовность освободить свои земли от армянской оккупации.

Нет, конечно, от имени карабахского гауляйтера Араика Арутюняна тут же была запущена официальная версия — дескать, обстреливали международный аэропорт Гянджи, где якобы базируются турецкие F-16. Затем опубликовали «список военных целей», куда включили и военный госпиталь. Потом быстро откорректировали список и военный госпиталь из него убрал. Но, во-первых, стрелять по гражданскому аэропорту — это тоже преступление. Во-вторых, аэропорт находился в нескольких километрах от места удара. А в-третьих, и «в-главных», для ударов по Гяндже Армения использовала старые ракеты еще советского производства, тяжелые, мощные, с большой разрушительной силой, но при этом таким, как говорят специалисты, круговым радиусом отклонения, что делает их просто не пригодными для ударов по военным целям. А вот при ударе по жилым кварталам большого города не промахнешься.

Словом, и у Азербайджана, и у третьих стран накоплен богатый фактологический материал по множеству «кейсов». И Генпрокуратура Азербайджана ведёт работу, в том числе и в сфере международного сотрудничества, по привлечению виновных к ответственности.

И вот это, похоже, не на шутку пугает Ереван. Там могут, конечно, тиражировать фейковые видео «расстрела армянских пленных», постановочный характер которых виден за версту: тут и «азербайджанские солдаты», которые только что поднимались в гору и штурмовали армянский опорный пункт, ничуть не запыхались, и новенькая форма, на которой — и это после боя! — никаких «зацепочки», следов пыли, грязи и пота, и насадки для холостой стрельбы на автоматах… Но отвертеться таким образом от ответственности за собственные военные преступления у Армении уже не получится.

Отдел политики Minval.az