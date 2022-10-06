Армянские вооруженные силы не выведены с нашей земли и по сей день. Мы требуем этого. Правда, некоторых из них вывели, но они все еще присутствуют на нашей земле, и я надеюсь, что это тоже будет устранено.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Глава нашего государства сказал: «Все мировое сообщество теперь четко понимает, что Карабах – это Азербайджан. Мы говорили это каждый раз, во время оккупации, во время войны, после войны. Сегодня мировое сообщество не только понимает эту истину, но и провозглашает ее. Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело».

Президент отметил, что армяне будут иметь такие же права, как и граждане Азербайджана. В любом случае они могут быть уверены, что их интегрированная жизнь в азербайджанском обществе будет намного лучше, чем нынешняя.