Европарламент в очередной раз отличился. Здесь прошла символическая акция в поддержку Армении — депутаты группы «Идентичность и демократия» сфотографировались с армянскими флагами в руках. А евродепутат Том Вандендриссхе по этому поводу заявил: «Христианская Армения подвергается жестокому нападению со стороны Азербайджана. ЕС смотрит в другую сторону с тех пор, как фон дер Ляйен стала выпрашивать газ у азербайджанцев. Вместе с делегацией нашей группы «Идентичность и демократия» мы демонстрируем нашу поддержку Армении символической акцией в Европейском парламенте».

Оставим в стороне ироничные шпильки, каков реальный эффект от этого позирования в коридорах Европарламента с бумажными армянскими триколорами в руках. Важно другое. Судя по всему, участники, вернее, соучастники этой акции не просто не удосужились хотя бы изучить вопрос перед тем, как что-то заявлять, в курсе ли они, что сентябрьские перестрелки на границе спровоцировала сама Армения, и именно ее военнослужащие начали стрелять первыми. Эти «мелочи» их просто не интересуют. Заявления насчет «христианской Армении» оставляют здесь мало сомнений: депутаты руководствуются исключительно конфессиональными приоритетами. Им неважно, кто прав, а кто виноват — важно, кто христианин, а кто мусульманин.

Излишне напоминать, что из этой «акции», как и из «наскоков» на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее визит в Азербайджан и подписание с нашей страной газовых договоренностей «уши» заказчиков торчат так, что не видеть их невозможно: Кремлю явно не нравится укрепление энергетической безопасности Европы. Понятно, что открытие интерконнектора Греция-Болгария, предназначенного для азербайджанского газа, оказалось такой «пилюлей», которую кое-кто просто не смог «проглотить». Взлёта антиазербайджанской кампании на этом фоне следовало ожидать. Да и заигрывания РФ с ультраправыми партиями Европы тоже надо бы держать в голове. Наконец, господин Вандендриссхе уже успел отметиться и призывами к смягчению санкций против РФ для вывода Европы из энергетического кризиса.

Но что имело место — «вандендриссхе» одной отдельно взятой фракции? Или…

Формально, конечно, в Европе рассуждают о равных правах и либеральных ценностях. Но в реальности Европарламент вёл и ведёт себя как «христианский клуб». И действует чаще всего по принципу «наших бьют!» Дело не ограничивается тем, что в книжном киоске в страсбургском Дворце Европы можно приобрести творение Хантингтона о «войне цивилизаций». Вспомним: тот же Европарламент и не подумал отреагировать на обнаружение человеческих останков в Эдилли — «вещдок» тяжелейших военных преступлений, совершенных Арменией. Еще раньше Европарламент не видел в упор ракетных обстрелов мирных кварталов азербайджанских городов. Наконец, у Европарламента было три десятка лет, чтобы должным образом отреагировать на армянскую оккупацию 20% территории Азербайджана, но эту реакцию мир так и не увидел.

Более того, как показывают достаточно жесткие диалоги того же Борреля с армянскими лоббистами из числа депутатов, даже в «исполнительных» структурах Евросоюза подходов подходов Европарламента не разделяют.

И все это лучше помнить, когда тот же Европарламент примется читать Азербайджану нравоучения по поводу «демократии», «прав человека» и т.д.

Нурани, обозреватель