Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В заседании приняли участие сотрудники государственных структур, представленных в рабочей группе.

Представители рабочей группы были проинформированы о мониторингах, проводимых в освобожденных районах в сентябре с целью оценки экологической ситуации, в том числе изучении радиоэкологической обстановки, подсчете ущерба лесному массиву на территории города Лачын, сел Забух и Сус и комплексных исследовательских работах с участием соответствующих структур.

Им была также предоставлена информация об инспекционных и оценочных работах на месторождениях рудного и нерудного минерального сырья на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов, автоматических гидрологических станциях, установленных для оценки водных ресурсов на освобожденных территориях, а также об оценке лесных участков с использованием метода дистанционного зондирования.