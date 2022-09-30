Двое неизвестных облили красной краской фасад здания Генконсульства России в Нью-Йорке ночью с 29 на 30 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в диппредставительстве.

«В час ночи два неизвестных человека подошли к зданию Генконсульства. Один достал пульверизатор, видимо, с большим баллоном, и начал поливать фронтальную часть центрального здания красной краской», — сказал собеседник агентства. По его словам, второй исполнитель снимал происходящее на камеру.

В дипмиссии отметили, что практически все здание испачкано краской, а входную дверь невозможно отмыть. При этом нанесенный зданию урон «очень значительный» и неизвестно, сколько времени займет его устранение и сколько оно будет стоить.

