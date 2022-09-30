В последнее время наблюдается тревожная для России дипломатическая активность руководства Армении. Так, премьер-министр и министр обороны Армении совершили отдельные визиты в США и Францию. На полях ГА ООН премьер Армении встретился с генсеком НАТО, а в Париже на встрече с Макроном предложил отправить в Армению наблюдательскую миссию. Франция, в лице министра обороны, ответила взаимностью. Сегодня на заседании парламента Армении он вновь призвал «международных партнеров разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательскую миссию ОБСЕ или ООН. Под миссией «ОБСЕ или ООН» подразумеваются, конечно, Франция и США, которые таким образом не только обеспечат свое гарантированное присутствие в регионе, но и усилят давление на все региональные силы — Москву, Анкару, Баку и даже Тегеран. Об этом пишет тelegram-канал «Война История Оружие».

Отмечается, что реакция России не заставила себя долго ждать. Россия выступила против идеи Пашиняна о размещении «международных наблюдателей» на границе Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нельзя подменять реально действующие трехсторонние договоренности чем-то мнимым. Дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе пытаются вне-региональные игроки», — добавила она.

«Дальше больше! Глава МИД Греции (главного козыря США и Франции против Турции) прибыл в Ереван, где стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионе. Таким образом, Греция должна будет поддерживать напряженность не только в Восточном Средиземноморье, но и одновременно содействовать Армении в поддержании напряженности на Южном Кавказе.

Как в стране-члене ОДКБ может оказаться миссия стран НАТО — тема отдельного обсуждения. Хотя, близкий к правительству Пашиняна депутат Гагик Мелконян уже заявил о том, что правящая фракция начала обсуждения по вопросу о выходе из ОДКБ.

Таким образом, очевидно, что Армения окончательно превратилась в центробежную силу Закавказья, а геополитическая ось Вашингтон-Париж-Афины-Ереван – это новая сила, призванная демонтировать существующую архитектуру безопасности в регионе», — пишет канал.