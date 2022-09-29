Россия выступает против размещения международных наблюдателей на границе Армении и Азербайджана.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.
Россия выступает против размещения международных наблюдателей на границе Армении и Азербайджана.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.
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