1 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 19-21° тепла, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 19-21° тепла, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-19° тепла, днем 29-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 16-21° тепла.