В Милли Меджлисе предложили присвоить статус семьи шехида жене шехида, не состоявшей в официальном браке. Как передает MInval.az, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

«У нас есть такие шехиды, которые были женаты, но не официально. У них есть дети. Ребенку шехида присваивается статус семьи шехида, а его жене — нет. Это мешает родственникам пользоваться льготами. Предлагаю внести изменения в законодательство и присвоить этим лицам статус семьи шехидов», — сказала Ганира Пашаева.