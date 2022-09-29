Как сообщалось ранее, российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила с неожиданным заявлением, в котором призвала россиян заканчивать с враньем.

Обращение пропагандистки с иронией прокомментировал бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

«Судя по мрачному выражению лица, Маргоша пыталась убедить саму себя… Но если у нее получится, то что же будет делать тогда? Жить на накопления? Она же больше ничего, кроме как врать, не умеет… Если только ее будет содержать (российский пропагандист, Антон Красовский) Красовский», — написал Гиркин в Telegram.