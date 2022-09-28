Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом «положить конец» росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза.

«Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам ЕС, и с тех пор цены на энергию взлетели до небес… Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию.

Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции «Фидес», мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию», — сказал Орбан.