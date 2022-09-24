Швеция готова поддержать посреднические усилия между Азербайджаном и Арменией.

Читайте также: Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Швеции

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе встречи с Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана и Швеции в двусторонней и многостороннем форматах, а также региональным вопросам.

Дж.Байрамов сказал о наличии широких возможностей для дальнейшего развития отношений между двумя странами, была позитивно оценена деятельность Швеции в период председательства в ОБСЕ. Глава МИД Азербайджана подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, недавних провокациях Армении и минной угрозе.

Линде выразила обеспокоенность нынешней напряженностью и подчеркнула важность продолжения процесса нормализации.