В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Об этом глава МИД Азербайджана сообщил в «Твиттер».

«Я рад встретиться с министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Я проинформировал ее об эскалации, разжигаемой Арменией, и еще раз выразил приверженность Азербайджана мирному пути. Мы также обсудили возможности расширения азербайджано-шведского сотрудничества», — отметил Дж.Байрамов.