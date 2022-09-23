Искать соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своём — это давнишнее занятие армян. В очередной раз свидетелями приверженности наших соседей к этой излюбленной своей привычке мы стали вчера во время 21-минутного выступления главы правительства Армении Никола Пашиняна в Нью-Йорке с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Вся речь армянского премьера от начала до конца была пронизана ложью и беспочвенными обвинениями в адрес Азербайджана. Это именно тот хрестоматийный случай с «соринкой и бревном в глазах», когда Пашинян взялся обвинять нашу страну в том, чем возглавляемая им страна грешила на протяжении всей истории и продолжает делать это по сей день.

Начал свое выступление глава армянского правительства с обвинения Азербайджана в «неспровоцированной агрессии против суверенной территории» его страны. Ой, так уж ли «неспровоцированной»?! С первых дней сентября СМИ Азербайджана на весь мир трубили об обстрелах со стороны Армении, даже показывали следы этих обстрелов. В руководстве Азербайджана предупреждали соседей, что эти провокации могут привести к тяжелым последствиям для нежелающих мира и мечтающих о реванше. И всё напрасно — обстрелы не прекращались и даже становились с каждым днём всё более наглыми. В какой-то момент армянские военные настолько «осмелели» от выдержки азербайджанских войск, что отправили свою РДГ вглубь азербайджанских позиций с целью минирования путей снабжения.

Ну, знаете, любому терпению приходит конец. Разумеется, элитным подразделениям ВС Азербайджана пришлось устроить армянской стороне «холодный душ», завершившийся подавлением десятков вражеских позиций, откуда вёлся ежедневный обстрел, и сотнями ликвидированных провокаторов.

И теперь, после очередного болезненного урока протрезвевший Пашинян с трибуны ООН без стыда и совести называет контрмеры азербайджанской армии «неспровоцированной агрессией против суверенной территории» его страны! Мы уже не говорим о том, что более 28 лет войска его страны, плюя на четыре резолюции Совета безопасности ООН, держали под оккупацией суверенные территории Азербайджана и по сей день оккупируют азербайджанские анклавы и не выводят свои войска и технику из той части Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. И это очередной плевок на пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020-го года. В условиях, когда армянские военные всё еще находятся на указанных суверенных территориях Азербайджана, премьер-министр Армении имеет наглость обвинять нас — жертв оккупации! — в совершении некоей «агрессии» против его страны. Это тот самый премьер-министр, который говорил «Арцах — это Хайястан и точка», а назначенный им министр обороны грезил о «новой войне за новые территории». И теперь это же лицо, получив после многодневных его провокаций болезненный контрудар, рассуждает об «агрессии» против его страны с целью ее «оккупации»?

До окончания делимитации никто не может обвинить Азербайджан в оккупации даже пяди армянский территории. Где та граница, которую мы перешли? Покажите её! Мы тоже хотим знать, где она проходит. Сама Армения не признает эти границы и тянет с делимитацией, с чего тогда нам их признавать?!

При этом Пашинян позорно скрыл от общественности людские последствия своих провокаций, назвав откровенно заниженную цифру в 207 человек, в то время как реальные безвозвратные потери Армении составили около 400 военнослужащих. В отличие от армянской стороны, Азербайджан никогда не скрывал свои потери и всегда поименно объявлял имена своих героев. Важно еще и отметить, что ВС никогда не нацеливались на гражданские объекты и мирных жителей. Да, на войне случаются то, что в английском языке называется collateral damages, но целенаправленных обстрелов, в отличие от своих армянских противников, азербайджанские военные никогда не производили. Чего стоят хотя бы подлые и не имеющие никакой военной необходимости обстрелы баллистическими ракетами Барды, Гянджи, сотни тысяч упавших снарядов и ракет на дома жителей Тертера и многое другое! ВС Азербайджана располагают такими сверхточными средствами поражения, что в нашем случае подобное просто исключено, да и нужды в этом нет никакой. Зато Пашинян, выступая с трибуны генеральной ассамблеи ООН, не преминул шансом приврать и в этом вопросе.

Власти Армении, очевидно, копируя опыт соседнего Азербайджана, решили свезти в Западный Истису (Джермук) аккредитованных в этой страны послов. Однако, что они показали гостям? Какие-то разрушения непонятного происхождения и времени, какие-то обломки снарядов и ракет, которых после второй карабахской войны накопились целые горы. Ещё совсем недавно армянский сегмент соцсетей взорвался от возмущения по поводу осквернения неизвестными лицами бюстов композиторов и поэтов в каком-то полуразрушенном и разворованном мародёрами и вандалами культурном центре. Может, и туда сводили послов, выдав собственные деяния за последствия «азербайджанских обстрелов»? Неудивительно, что подобный армянский фейк не впечатлил гостей и не возымел никакого эффекта — со стороны привезенных послов не последовало никаких заявлений, а выступившие из за океана платные лоббисты палоны, шиффы, менендесы и пр. просто зачитали написанные для них активистами ANCA и прочих армянских диаспорских организаций стандартные лживые тексты и поместили такие же твиты и посты в соцсетях. К этим потугам, впрочем, мы за все эти 30 лет привыкли и уже перестали реагировать.

Другое дело Пашинян, который с трибуны Генассамблеи зачитывает полную лжи текст. Слушая его, создаётся впечатление, что он уже начинает понимать, что на все его провокации всегда будет следовать ответ. Не потому ли он готовит своё население к жизни в убежищах, чтобы спокойно продолжать обстреливать нашу территорию? Это вопрос, который сами рядовые армяне должны задать премьеру. Для чего он это делает? Готовится ли он к новым авантюрам?

В своем выступлении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана с призывом показать, в каких географических рамках наша страна готова признать Армению. Иными словами, карту Армении в нашем понимании ее границ. Но готов ли сам Пашинян показать карту Азербайджана, которую его страна собралась громогласно признать, причем без всяких добавленных пунктиров, штрихов, измененных цветовых оттенков, включая все анклавы, островки и т.д.? Готов? Ведь если на карте Азербайджана, которую он решится показать, будут нанесены какие-то дополнительные пунктиры, штрихи, затушёвки и т.д. в той части территории Азербайджана, где проживают этнические армяне, то это будет означать сохранение его страной территориальных претензий и реваншистских намерений. При таком раскладе и наша страна оставит за собой право нанести такие же дополнительные элементы на карту Армении, учитывая, что до своего изгнания азербайджанцы жили на всей территории Армении, а в 1828 году, по свидетельству графа И.Паскевича, и вовсе составляли 3/4 населения всего присоединенного в том году к Российской Империи Иреванского ханства.

Когда Пашинян призывает Баку признать его страну с площадью в 29.9 тысяч кв.км., то в каком размере он сам признает соседний Азербайджан? Пусть на весь мир заявит — «признаем Азербайджан с территорией в 86.6 тысяч кв.км., и это признание безусловное и безоговорочное». Это каким же цинизмом надо обладать, чтобы заявить «Армения признает территориальную целостность Азербайджана, а Азербайджан не признает нашу». Послушайте, варчапет, а кто является автором пяти принципов, которые должны войти в основу будущего мирного соглашения? А чья страна все эти годы пыталась нивелировать концепцию территориальной целостности до уровня по-армянски извращенной трактовки «самоопределения народов»? Как «быстро» вы вспомнили про территориальную целостность государств — тот принцип, который раздражал вас в каждой резолюции! Чего это вдруг с вами случилось? Прозрели после «Железного кулака»! И теперь Ереван смеет обвинять Баку в непринятии того, что сам же Баку и предложил Еревану? Воистину, нет предела цинизму Пашиняна!

Что значит фраза «всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта с учетом прав армян Нагорного Карабаха»? Это и есть сохранение претензий на территорию Азербайджана и надежд на отторжение в будущем этой области от нашего государства. И после этого Пашинян еще смеет обвинять нас в непризнании территориальной целостности Армении? Да и потом, говоря о правах армян почившего в бозе «Нагорного Карабаха», нет ли у него самого желания замолвить парочку слов о правах азербайджанского населения Зангезура, Даралаляза, Гёйчи, Иревана, Ведибасара, Амасии? Чем их права меньше прав карабахских армян?

И как вообще следует понимать его призыв к международным организациям направить миссии в Карабах? Это, вообще, что такое? Кому приезжать на территорию Азербайджана, решает сам Баку, и это вопрос двусторонних связей. Какое отношение Армения имеет к Карабаху, чтобы призывать кого-то направить туда свои миссии?! Чем не территориальная претензия?! Да и никакого морального права на это не имеет глава правительства страны, граждане которой держали свиней в мечетях! Не имеет морального права требовать освобождения осужденных диверсантов премьер-министр страны, не предоставляющий информацию о четырех тысячах пропавших без вести граждан Азербайджана! Не имеет никакого права премьер, преследующий и держащий в тюрьмах своих политических противников, говорить об «атаке Азербайджана против армянской демократии». Это просто смешно!

Говоря об открытии коммуникаций, Пашинян не сдержал себя от очередной порции лжи. А может и просто демонстрации банального невежества. Так, он обвинил нашу страну в требовании «экстерриториального коридора» в Нахчыван, в то время как «в п. 9 трехстороннего заявления нет упоминания об экстерриториальности». Пашиняну и его советникам, не имеющим никакого понятия в уместных в данном вопросе терминологиях, следовало бы знать, что слова «экстерриториальный» в тексте быть не могло по определению. Даже Лачинский коридор не является экстерриториальным, а остается территорией Азербайджана, пребываемый по соглашению сторон под контролем РМК. Даже посольства не являются экстерриториальными, а являются территорией страны пребывания, и, при этом, на территории посольств просто действует правовой режим, определенный Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. По части Зангезурского коридора речь идет о другом — беспрепятственности сообщения. Таможенные, пограничные, фитосанитарные и прочие проверки, посты, шлагбаумы как раз и представляют собой «препятствия», которых на этой дороге, согласно букве и духу трехстороннего заявления, быть не должно! И именно этот беспрепятственный транзит по своей территории Армения Азербайджану предоставить обязана! Он получил название «Зангезурского коридора», хотя даже не в слове «коридор» дело. Беспрепятственное сообщение и есть то, что в Армении ошибочно называют «коридорной логикой». Называй его хоть коридором, хоть «некоридором», важно другое — проезд по этой дороге должен быть свободным, без всякого вмешательства и препятствий со стороны Армении. И это обязательство Пашинян в момент подписания им капитуляционного трехстороннего заявления на свою страну взял! Азербайджан же требует от него ни большего, ни меньшего, а именно беспрепятственного сообщения. И добьётся своего независимо от стенаний Еревана.

Таким образом, вчерашнее выступление Никола Пашиняна с трибуны Генассамблеи ООН ознаменовало собой очередной провал руководителя «фэйлд стэйт». Все обозначенные Азербайджаном цели будут достигнуты. И никакие попытки Армении увернуться от неизбежного процесса или как-то задержать ход истории к успеху не приведут. Не теряйте, Никол Пашинян, времени на словоблудие, а выполняйте взятые на себя обязательства. Чем быстрее руководство Армении этого поймёт, тем скорее в регионе наступит мир.

А последняя апелляция Никола Пашиняна с нью-йоркской трибуны к мировому сообществу за поддержкой и симпатией его постконфликтных конвульсий будет иметь такой же результат, что и в прошлом — как об стенку горох.

Отдел политики Minval.az