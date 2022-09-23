Вооруженные силы Украины продолжают наступление на востоке страны. Ситуация на фронте остается сложной, поскольку российские войска пытаются удержать захваченные ранее территории.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск ранее в этом месяце.

Южнее, в Донецкой области, продолжаются боевые действия, поскольку украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который Россия захватила в мае.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей», — отмечают в Минобороны Британии.