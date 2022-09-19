Группа интеллектуалов из Западного Азербайджана объявила о создании новой Гёйча-Зангезурской Турецкой Республики.
В Анкаре уже открыто представительство Республики и представлен ее флаг.
Группа интеллектуалов из Западного Азербайджана объявила о создании новой Гёйча-Зангезурской Турецкой Республики.
В Анкаре уже открыто представительство Республики и представлен ее флаг.
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