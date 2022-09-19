20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в высокогорье возможны кратковременные, грозовые дожди, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 14-18° тепла.