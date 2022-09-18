Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей конгресса США, в ходе визита в Ереван старательно отрабатывает свою роль (и донаты от армянского лобби). Мадам всплакнула у мемориала «жертвам геноцида». А на совместной пресс-конференции со спикером парламента Армении Аленом Симоняном щедро лила бальзам на душу и на уши армянской аудитории: взахлёб хвалит армянскую демократию, обвиняет Азербайджан в «агрессии», обещает, что вот сейчас конгресс примет новую резолюцию, и…В Армении — бурная радость, митинг за выход страны из ОДКБ (какой по счету?), спешно убранный баннер с фотографией Владимира Путина и слоганом «Навеки вместе», американские флаги и новый всплеск больших надежд.

С армянской политической «тусовкой» все ясно. Здесь после полученных на Кельбаджарском направлении «тумаков» спешно хватаются за все, что плавает. А если уж одновременно продемонстрировать еще и смертельную обиду на Россию и союзников по ОДКБ — тем более. А уж как любят здесь выдавать желаемое за действительное, вряд ли стоит долго рассказывать.

Тем более понятны мотивы самой Пелоси. Эта 85-летняя мадам конгрессвумен очень любит красоваться в свете софитов. В том числе и в ходе публичных «обнимашек» с сепаратистами всех мастей — достаточно вспомнить ее провокационный во всех смыслах визит на Тайвань, после которого Госдепартаменту США пришлось изрядно попотеть, чтобы удержать ситуацию на Дальнем Востоке от окончательного срыва в штопор. Теперь же свои реалии диктует предвыборная ситуация. В ноябре — промежуточные выборы в Конгресс, на которых победу Республиканской партии многие считают предрешенной. Демократке мадам Пелоси есть над чем поломать голову и от чего занервничать. И тем более есть причина выслуживаться перед армянским лобби в расчёте на новые пожертвования и т.д. И желательно за чужой счёт.

А вот за чей счёт банкет — здесь надо повнимательнее. И поподробнее.

Как бы имеет право на существование версия, что визит Пелоси — это «ход конем» в большой геополитической игре, что США намерены взять Армению под своё покровительство и вывести ее из-под монопольного влияния России и т.д. и т.п. Но перспектива эта выглядит не очень-то логично. В самом деле, о каком «развороте» можно говорить, если экономику Армении за счёт прямых и непрямых дотаций содержит Россия, если ее инфраструктура находится в собственности (и на содержании) российских олигархов и госкомпаний, если России принадлежит здесь все, от сотовой связи и железных дорог до газовых сетей и электроэнергетики? Судя по всему, аэропорт «Звартноц» с российским пограничным КПП произвёл на американских гостей неизгладимое впечатление. И сама госпожа Пелоси сквозь всю патоку и елей, которые она старательно льёт с трибун, все же делает заявления, которые вынуждены цитировать армянские паблики: «Цель нашего визита — понять, чего Армения ждет от США и какую поддержку мы можем оказать. Решение принимает Армения, но мы готовы помогать Армении, если Армения примет такое решение». Нечто похожее обозначил и прибывший в ее обозе конгрессмен Фрэнк Паллоне: США понимают, что Армения является частью ОДКБ. В переводе: вы, уважаемая принимающая сторона, сначала сами определитесь, в чьей команде вы играете, а потом уже ждите от нас поддержки посерьёзнее «ля-ля».

Но цена этого «ля-ля» может оказаться весьма высокой. Причем прежде всего для США и Армении. Той самой Армении, которую Москва считала и считает своим «форпостом» и где вряд ли в восторге от того, что в Ереване стелят красный ковёр перед дамой, которая буквально вчера заявляла, что «Россия должна страдать». Да, Пелоси совершает сюда «предвыборный визит» в расчёте на голоса местных армян. Да, с подобной целью сюда уже являлись и мсье Земмур, и мадам Пекресс — кандидаты в президенты Франции. Но их вполне можно назвать друзьями Москвы. Пелоси под такую категорию не подходит. И если Москва возьмётся наказывать свой «форпост» за самоуправство, не факт, что США действительно станут ей помогать. Особенно после пусть слегка завуалированных, но все же достаточно ясных предостережений Пелоси, Паллоне и т.д.

И, наконец, скандальный визит Пелоси обещает ту еще головную боль Вашингтону. Особенно на нынешнем непростом фоне. МИД Азербайджана уже жестко отреагировал на провокационные заявления госпожи Пелоси в Ереване, напомнив, что именно Армения несёт ответственность за провокацию на государственной границе. Прежние «косяки» Госдепартамента США вслух в этом заявлении не припомнили, но вряд ли забыли. И все это — как раз на фоне весьма показательных планов США в регионе. Не будем выяснять, каков уровень коммуникации у госпожи Пелоси с Госдепартаментом. Но на днях в том же Конгрессе США обсуждали на тот момент предстоящий саммит ШОС и политику США в этом регионе. На вопросы законодателей отвечали представители Госдепартамента, Торговой палаты и Агентства США по международному развитию. Именно в ходе этих слушаний заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что главной целью американской политики в Центральной Азии является «отстыковка» экономики региона от РФ. А помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу обозначил, какую роль в этих планах играет Азербайджан: «Казахстан рассматривает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на рынки во всем мире, — заявил он. — Зарабатывание денег по-умному — это транспортировка через Каспий. Мы активно вовлечены в это обсуждение».

Но в разгар этой «вовлечённости в обсуждение» госпожа Пелоси является в Ереван и устраивает здесь своё шоу «со слезой да с картинками». Что вряд ли ускользнёт от внимания Баку. Где выстраивают свою политику, не спешат по первому зову встраиваться в чужие геополитические построения, соразмеряют риски и делают свои выводы.

И что же — об этом госпожа Пелоси тоже глубоко не в курсе? Ей в Вашингтоне этого не объяснили? И кому теперь придётся поломать голову, чтобы снизить тот ущерб, который ее визит нанёс двусторонним отношениям?

Здесь, пожалуй, лучше всего вспомнить еще одного скандального визитера — Александра Лапшина. Того самого блоггера-путешественника, который решил демонстративно съездить в Карабах, затем «потроллить» азербайджанских пограничников — и был совершенно не готов к тому, что его арестуют в Беларуси и экстрадируют в Азербайджан. Именно тогда один из его коллег-блоггеров заметил, что этот горе-путешественник «сознательно нарушил закон и огреб проблем. И ладно бы только себе — но и большому количеству людей, которые вынуждены за его тупые троллинги впрягаться».

А Пелоси — не странствующий блогер. Тут другой «вес» и другая ответственность. В том числе и за тех, кому придётся «впрягаться» уже за ее понты. Со всеми вытекающими.

Нурани, обозреватель